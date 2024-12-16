Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đào tạo ASK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 398 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Hỗ trợ giải đáp các vấn đề khách hàng gặp phải khi sử dụng dịch vụ

• Chủ động tìm kiếm khách hàng/học viên tiềm năng trên các nền tảng mạng xã hội và các nguồn hội nhóm, Fanpage, Website,...

• Tham gia hỗ trợ học viên thanh toán tại các khóa học Online và Offline của công ty..

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong việc Tư Vấn, Telesales các sản phẩm dịch vụ ( Giáo dục, Bảo Hiểm, Tài Chính , Bất Động Sản, Du Lịch... ) là một lợi thế

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng

• Có tham vọng, mục tiêu thăng tiến trong công việc rõ ràng, thái độ cầu tiến

• Có Tư duy linh hoạt, thích ứng với thị trường kịp thời để tạo ra doanh thu

• Chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, rèn luyện bản thân liên tục

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo ASK Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng + thưởng tháng + % hoa hồng khi vượt KPI + thưởng nóng, thu nhập 12 - 20 triệu/tháng.

2. Xét tăng lương hàng năm (2 lần/năm) theo năng lực, mức độ cống hiến và kết quả công việc.

3. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

4. Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

5. Du lịch/team bulding 2 lần/năm.

Đào Tạo Nội Bộ

• Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, nói truyện trước đám đông

• Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Kết Nối

• Cơ hội được chăm sóc, làm việc, kết nối với các Chủ Doanh Nghiệp, Lãnh Đạo, Giám Đốc đa lĩnh vực, ngành nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo ASK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin