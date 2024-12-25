Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Vega Holidays làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33, 165 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Hỗ Trợ 100% Data

- Gọi điện thoại mời khách hàng đến tham dự sự kiện của công ty theo data có sẵn

- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng.

- Nhắc nhở khách hàng về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về địa điểm diễn ra sự kiện.

- Báo cáo lại danh sách khách hàng tham dự sự kiện cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35

- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm telesales, tư vấn...(không kinh nghiệm sẽ đào tạo)

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp hay nói tiếng địa phương.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài

Tại Công ty Cổ phần Vega Holidays Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấu phần thu nhập bao gồm : Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa + Bonus theo chế độ công ty + Hot bonus hàng ngày, hàng tuần (Thu nhập trong khoảng 20-30tr)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega Holidays

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.