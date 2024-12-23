Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gọi điện tư vấn các gói dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại Nora Care.
Data có sẵn từ Marketing, nguồn data cực dồi dào và chất lượng, là những khách hàng có nhu cầu và biết đến Nora Care.
Báo cáo công việc theo ngày
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale trên 3 tháng
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng một cách tự tin
Có khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống nhanh nhạy.
Yêu cầu có laptop
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5tr /tháng + 1tr phụ cấp + % doanh thu (tổng thu nhập trung bình từ 10 - 15 triệu/tháng)
Lương cứng
% doanh thu
Cơ hội làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên sâu.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định: nghỉ phép, nghỉ lễ Tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
