Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn các gói dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại Nora Care.

Data có sẵn từ Marketing, nguồn data cực dồi dào và chất lượng, là những khách hàng có nhu cầu và biết đến Nora Care.

Báo cáo công việc theo ngày

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale trên 3 tháng

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng một cách tự tin

Có khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Yêu cầu có laptop

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5tr /tháng + 1tr phụ cấp + % doanh thu (tổng thu nhập trung bình từ 10 - 15 triệu/tháng)

Lương cứng

% doanh thu

Cơ hội làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên sâu.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định: nghỉ phép, nghỉ lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin