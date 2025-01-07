Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Xác minh các thông tin liên quan đến hợp đồng vi phạm để xây dựng Phương án tư vấn xử lý vi phạm phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của công ty;

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán;

Lập kế hoạch và thực hiện Tư vấn giải pháp xử lý HĐ vi phạm cho bên uỷ quyền;

Báo cáo kết quả thực hiện công việc cho cấp trên theo định kỳ, và khi có yêu cầu;

Nhập liệu thông tin kết quả công việc vào hệ thống;

Các công việc phát sinh liên quan khác theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, luật hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng là 1 lợi thế

Kiên nhẫn, chịu khó, trung thực và trách nhiệm.

Kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng và thuyết phục.

+ Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

+ Khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý nợ.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ - 7.000.000 VNĐ + Bonus theo năng lực của nhân sự. Không giới hạn thu nhập tối đa/tháng của nhân sự.

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và các chương trình phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.