Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
- Hà Nội: Toà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Xác minh các thông tin liên quan đến hợp đồng vi phạm để xây dựng Phương án tư vấn xử lý vi phạm phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của công ty;
Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán;
Lập kế hoạch và thực hiện Tư vấn giải pháp xử lý HĐ vi phạm cho bên uỷ quyền;
Báo cáo kết quả thực hiện công việc cho cấp trên theo định kỳ, và khi có yêu cầu;
Nhập liệu thông tin kết quả công việc vào hệ thống;
Các công việc phát sinh liên quan khác theo quy định của công ty.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng là 1 lợi thế
Kiên nhẫn, chịu khó, trung thực và trách nhiệm.
Kỹ năng:
+ Giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng và thuyết phục.
+ Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
+ Khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý nợ.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và các chương trình phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
