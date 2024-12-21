Tuyển Nhân viên Tư vấn HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng

Cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Sẽ được đào tạo chuyên môn.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình khá – giọng nói dễ nghe

Ưu tiên cho ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, nha khoa.

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó học hỏi và tiếp thu

Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8tr-15tr (gồm lương cơ bản: 5.500.000đ - 7.500.000 + phụ cấp + %HH + tour)

Thu nhập :

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ CN (8h30 - 22h00) - Xoay ca linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin