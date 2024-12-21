Tuyển Nhân viên Tư vấn HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng
Cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Sẽ được đào tạo chuyên môn.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình khá – giọng nói dễ nghe
Ưu tiên cho ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, nha khoa.
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó học hỏi và tiếp thu
Ưu tiên cho ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, nha khoa.
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó học hỏi và tiếp thu
Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 8tr-15tr (gồm lương cơ bản: 5.500.000đ - 7.500.000 + phụ cấp + %HH + tour)
Thu nhập :
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ CN (8h30 - 22h00) - Xoay ca linh hoạt.
Thu nhập :
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ CN (8h30 - 22h00) - Xoay ca linh hoạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI