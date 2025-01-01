Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Leader tập sự

- > Leader

- > GĐ/ PGĐ Chi nhánh/ Hệ thống theo năng lực Vinh danh, Du lịch đều hàng tháng/ quý/ năm Được đóng BHXH Thưởng Tết lương tháng 13, Nghỉ Lễ, Tết theo đúng quy định Pháp luật, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Gọi điện tư vấn chốt đơn (theo data có sẵn), sản phẩm về chăm sóc sức Khỏe có đầy đủ giấy tờ pháp lý
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 19 - 40 tuổi
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Chỉ cần có Latop
Nhanh nhẹn, thích giao tiếp, thích kiếm tiền, thích thăng tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cầu Giấy - Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

