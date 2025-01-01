Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Leader tập sự - > Leader - > GĐ/ PGĐ Chi nhánh/ Hệ thống theo năng lực Vinh danh, Du lịch đều hàng tháng/ quý/ năm Được đóng BHXH Thưởng Tết lương tháng 13, Nghỉ Lễ, Tết theo đúng quy định Pháp luật, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Gọi điện tư vấn chốt đơn (theo data có sẵn), sản phẩm về chăm sóc sức Khỏe có đầy đủ giấy tờ pháp lý

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 19 - 40 tuổi

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Chỉ cần có Latop

Nhanh nhẹn, thích giao tiếp, thích kiếm tiền, thích thăng tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

