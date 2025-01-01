Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Leader tập sự
- > Leader
- > GĐ/ PGĐ Chi nhánh/ Hệ thống theo năng lực Vinh danh, Du lịch đều hàng tháng/ quý/ năm Được đóng BHXH Thưởng Tết lương tháng 13, Nghỉ Lễ, Tết theo đúng quy định Pháp luật, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
Gọi điện tư vấn chốt đơn (theo data có sẵn), sản phẩm về chăm sóc sức Khỏe có đầy đủ giấy tờ pháp lý
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : 19 - 40 tuổi
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Chỉ cần có Latop
Nhanh nhẹn, thích giao tiếp, thích kiếm tiền, thích thăng tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
