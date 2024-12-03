Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
- Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa.
- Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tổng hợp trọng lượng và số lượng hàng hóa, công cụ dụng cụ... nhập- xuất - tồn mỗi ngày và trong tháng.
- Chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng.
- Lập danh sách khách hàng, quản lý thông tin khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng
-Khu vực làm việc : Hệ thống các cửa hàng PNJ tại Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ, Độ tuổi: 20 - 32.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Có kinh nghiệm trong việc bán hàng tại các cửa hàng/showroom ngành trang sức, thời trang, điện tử cao cấp...
- Có tính thẩm mỹ, biết cách trưng bày hàng hóa đẹp mắt, thu hút.
- Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp, xử lý tính huống tốt.
- Khả năng lĩnh hội, ham học hỏi và có tính cầu tiến.
- Tính toán nhanh, chính xác
- Có tố chất kinh doanh, chăm sóc khách hàng
- Có ngoại hình ưa nhìn, thiện cảm (Nữ 1m58, Nam 1m68)

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích: tháng lương 14 ,15 và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty
Thưởng Kinh doanh theo tháng/ quý/ năm.
Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Chi phí Tiền ăn giữa ca, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Chi phí Công tác phí theo cấp bậc
Đồng phục cho Nhân viên hằng năm
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân
Khám sức khỏe định kì hằng năm
Du Lịch hằng năm
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các họat động tập thể : Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao...
Các hoạt động công đoàn : Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

