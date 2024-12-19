Tuyển Nhân viên Tư vấn Hệ thống Anh ngữ AMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà NewSkyline, Lô CC2 KĐT mới Văn Quán, Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông ...và 7 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xử lý các thông tin phản hồi từ phía khách hàng cũ , duy trì và phát triển nguồn khách hàng mới.

Thực hiện các công việc hành chính khác và theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm trong ca làm việc (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Telesale & CSKH là một lợi thế, sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và tiếng Anh,...

Có tác phong nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.

Chịu được áp lực cao và đặc biệt thích làm trong môi trường giáo dục.

Có thể làm việc luân phiên theo ca.

Tại Hệ thống Anh ngữ AMES Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Lương cơ bản + Lương kinh doanh (theo cơ chế công ty) + Thưởng

Phụ cấp và quyền lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Anh ngữ AMES

