Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...

Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết, nhằm duy trì các mối quan hệ và xây dựng uy tín, thương hiệu 1 Nhà tư vấn chuyên nghiệp

Thiết lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý dưới sự hỗ trợ đắc lực từ Quản lý kinh doanh và đồng nghiệp

Thực hiện báo cáo kinh doanh cá nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.

Tích cực tham gia các hoạt động Training, Coaching, Teamwork,... để phát triển toàn diện về kỹ năng và kiến thức của bản thân. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ở tất cả các chuyên ngành

Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt, có kiến thức cơ bản về tài chính, kinh tế - xã hội

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp

Tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn từ: Trợ cấp kinh doanh khởi điểm 5tr/tháng + lương kinh doanh (incentive cạnh tranh so với thị trường) + các khoản thưởng

Hỗ trợ công cụ làm việc: Đồng phục cùng môi trường làm việc rộng mở, chuyên nghiệp và cơ sở trang thiết bị hiện đại

Được hưởng chương trình teambuilding và du lịch trong và ngoài nước

Chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện - đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ (Tư vấn chuyên nghiệp) trở thành Tiền Trưởng nhóm (PUM) sau 3 tháng/ Trưởng nhóm (UM/SUM) sau 6 tháng và thăng tiến lên Trưởng Phòng (BM/SBM) khi đủ điều kiện thăng tiến

