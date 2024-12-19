Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT SHOP khu vực Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc

- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.

- Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.

- Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.

- Thực hiện chỉ tiêu doanh số hàng tháng được giao.

Thời gian làm việc theo ca xoay (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00).

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 28; Tốt nghiệp THPT trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn (Nam cao 1m65 trở lên. Nữ cao 1m55 trở lên).

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.

- Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.

- Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/online, biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Zalo,...) là một lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

- Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệm, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

- Thu nhập từ 7-12 triệu/tháng++

- Lương tháng 13 và thưởng KPIs theo chính sách công ty

- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

- Chính sách nghỉ mát hè/ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể mang đậm chất văn hóa đặc sắc FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển

