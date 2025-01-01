Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...). Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, thuyết trình.
Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống.
Liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin, đặt lịch hẹn, giải đáp thắc mắc.
Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh.
Xử lý các đơn hàng nhập và xuất đơn hàng.
Tư vấn sản phẩm/ dịch vụ doanh nghiệp, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận thanh toán.
Giải đáp các thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66/122 Đường Bình Thành, Phường BHH B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

