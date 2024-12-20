Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ (Đối tượng khách hàng của Langmaster là các bạn sinh viên và người đã đi làm)

Trả lời tin nhắn, chat tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Chăm sóc, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng để mở rộng tệp khách hàng và gia tăng doanh số.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales là một lợi thế)

Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo rank: 5-7 triệu + % hoa hồng + thưởng

Thu nhập: 8,000,000 - 15,000,000 vnđ/tháng.

Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch

Thử việc hưởng 100% lương cứng + phụ cấp

Thưởng doanh số; thưởng best sale hàng tuần, tháng, quý, cuối năm; thưởng vinh danh,...

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3-5 nhân sự.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia

Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty.

Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Ưu đãi học phí lên tới 38%- 50% các khóa học tại IELTS LangGo, tại BingGo Leaders và tại Langmaster.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

