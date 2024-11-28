Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hành chính( 50%):

+ Quản lý danh sách nhân lực trong công ty

+ Quản lý hồ sơ, thủ tục nhận việc của CNV trong công ty

+ Làm thuế, thẻ ngân hàng,...

+Những công việc liên quan theo chỉ thị của cấp trên.

-Nhân sự(50%)

• Xây dựng nguồn tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên

• Sàng lọc, đánh giá ứng viên dựa trên tiêu chí tuyển dụng

• Tổ chức phỏng vấn với ứng viên phù hợp. Đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và mức độ phù hợp với vị trí

• Trao đổi chế độ, phúc lợi với ứng viên

• Hỗ trợ, đào tạo nhân viên mới trong quá trình thử việc

• Báo cáo tiến độ tuyển dụng và các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành liên quan( quản trị nhân lực, quản trị văn phòng,...)

Tiếng Hàn topik 5 trở lên

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ T2-T7

Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương

Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.

Lương tháng thứ 13

Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin