Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Công ty TNHH Seojin Auto
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Seojin Auto

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Seojin Auto

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hành chính( 50%):
+ Quản lý danh sách nhân lực trong công ty
+ Quản lý hồ sơ, thủ tục nhận việc của CNV trong công ty
+ Làm thuế, thẻ ngân hàng,...
+Những công việc liên quan theo chỉ thị của cấp trên.
-Nhân sự(50%)
• Xây dựng nguồn tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên
• Sàng lọc, đánh giá ứng viên dựa trên tiêu chí tuyển dụng
• Tổ chức phỏng vấn với ứng viên phù hợp. Đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và mức độ phù hợp với vị trí
• Trao đổi chế độ, phúc lợi với ứng viên
• Hỗ trợ, đào tạo nhân viên mới trong quá trình thử việc
• Báo cáo tiến độ tuyển dụng và các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành liên quan( quản trị nhân lực, quản trị văn phòng,...)
Tiếng Hàn topik 5 trở lên
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Seojin Auto

Công ty TNHH Seojin Auto

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Đại Đồng, phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

