Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Seojin Auto
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hành chính( 50%):
+ Quản lý danh sách nhân lực trong công ty
+ Quản lý hồ sơ, thủ tục nhận việc của CNV trong công ty
+ Làm thuế, thẻ ngân hàng,...
+Những công việc liên quan theo chỉ thị của cấp trên.
-Nhân sự(50%)
• Xây dựng nguồn tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên
• Sàng lọc, đánh giá ứng viên dựa trên tiêu chí tuyển dụng
• Tổ chức phỏng vấn với ứng viên phù hợp. Đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và mức độ phù hợp với vị trí
• Trao đổi chế độ, phúc lợi với ứng viên
• Hỗ trợ, đào tạo nhân viên mới trong quá trình thử việc
• Báo cáo tiến độ tuyển dụng và các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Hàn topik 5 trở lên
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
