Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B22, Lô 19 khu đô thị Định Công , Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Hướng dẫn sử dụng, đào tạo và giải đáp thắc mắc của nhân viên trong quá trình sử dụng phần mềm MISA.
- Thiết lập các quy trình, nghiệp vụ cần thiết và triển khai áp dụng trên phần mềm.
- Quản trị danh mục vật tư hàng hóa trên phần mềm.
- Quản trị tài khoản người dùng trên phần mềm (số lượng, hạn sử dụng, chi phí).
- Các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành kế toán/kiểm toán.
- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA AMIS.
- Nhanh nhẹn hoạt bát, chăm chỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, team building.
Chế độ đãi ngộ tốt bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
