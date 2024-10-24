Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B22, Lô 19 khu đô thị Định Công , Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hướng dẫn sử dụng, đào tạo và giải đáp thắc mắc của nhân viên trong quá trình sử dụng phần mềm MISA.

- Thiết lập các quy trình, nghiệp vụ cần thiết và triển khai áp dụng trên phần mềm.

- Quản trị danh mục vật tư hàng hóa trên phần mềm.

- Quản trị tài khoản người dùng trên phần mềm (số lượng, hạn sử dụng, chi phí).

- Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành kế toán/kiểm toán.

- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA AMIS.

- Nhanh nhẹn hoạt bát, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, team building.

Chế độ đãi ngộ tốt bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ

