Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
- Hà Nội: B16/05A, Violet 4, Khu Liền Kề Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Khai thác, phát triển và bán hàng trên nền tảng Tiktok
Upload và tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng khi mua hàng
Tư vấn khách hàng, xử lý đơn hàng khi có phát sinh
Vận hành live và tham gia các campain
Làm việc với KAM ngành hàng
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm vận hành Tiktok, kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tối thiểu 6 tháng, ưu tiên có kinh nghiệm chạy Mỹ phẩm.
Kiến thức và kỹ năng: Am hiểu về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành sàn Tiktok. Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.
Am hiểu về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành sàn Tiktok Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.
Am hiểu về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành sàn Tiktok
Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.
Yêu cầu khác: Có laptop để làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8tr
Thời gian làm việc: (T2- T7), Sáng bắt đầu từ 8h-12h, Chiều bắt đầu từ 13h45 - 17h30.
Được thường xuyên update nhanh nhất kiến thức về Tiktok
Lễ Tết nghỉ theo lịch Nhà nước và thưởng
Lộ trình thăng tiến, KPI thưởng rõ ràng và công khai.
Môi trường GENZ trẻ trung năng động, Sếp trẻ dễ tính thoải mái trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
