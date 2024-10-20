Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B16/05A, Violet 4, Khu Liền Kề Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Khai thác, phát triển và bán hàng trên nền tảng Tiktok Upload và tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng khi mua hàng Tư vấn khách hàng, xử lý đơn hàng khi có phát sinh Vận hành live và tham gia các campain Làm việc với KAM ngành hàng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm vận hành Tiktok, kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tối thiểu 6 tháng, ưu tiên có kinh nghiệm chạy Mỹ phẩm. Kiến thức và kỹ năng: Am hiểu về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành sàn Tiktok Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online. Yêu cầu khác: Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8tr Thời gian làm việc: (T2- T7), Sáng bắt đầu từ 8h-12h, Chiều bắt đầu từ 13h45 - 17h30. Được thường xuyên update nhanh nhất kiến thức về Tiktok Lễ Tết nghỉ theo lịch Nhà nước và thưởng Lộ trình thăng tiến, KPI thưởng rõ ràng và công khai. Môi trường GENZ trẻ trung năng động, Sếp trẻ dễ tính thoải mái trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO

