Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Geleximco, 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử trung Quốc Trao đổi với nhà cung cấp Quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng từ khâu tiếp nhận đến giao hàng. Trang trí, cập nhật thông tin gian hàng, theo dõi lượng truy cập để tối ưu hóa hiển thị sản phẩm. Theo dõi các chương trình khuyến mãi, lên kế hoạch và thực hiện chiến lược marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng. Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình và theo quý. Thu thập, phân tích dữ liệu thị trường để tối ưu hóa kế hoạch kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các ngành kinh tế, marketing, thương mại điện từ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành shop thương mại điện tử. Kỹ năng sử dụng Excel tốt. Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chủ động trao đổi công việc với quản lý Tư duy quản lý và mong muốn phát triển thành quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 10.000.000 VND + % doanh thu + thưởng công ty + thưởng team Thử việc 2 tháng với mức lương 8.000.000 (chưa bao gồm thưởng). Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ tết, lương tháng 13 Được đào tạo về các kỹ năng phát triển shop TMĐT. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty. Công ty cung cấp các công cụ báo cáo và hỗ trợ công việc chuyên môn. Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Bánh kẹo, trà nước miễn phí trong suốt thời gian làm việc. Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

