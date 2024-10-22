Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Geleximco, 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tìm kiếm các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử trung Quốc
Trao đổi với nhà cung cấp
Quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng từ khâu tiếp nhận đến giao hàng.
Trang trí, cập nhật thông tin gian hàng, theo dõi lượng truy cập để tối ưu hóa hiển thị sản phẩm.
Theo dõi các chương trình khuyến mãi, lên kế hoạch và thực hiện chiến lược marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình và theo quý.
Thu thập, phân tích dữ liệu thị trường để tối ưu hóa kế hoạch kinh doanh.
Tìm kiếm các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử trung Quốc
Trao đổi với nhà cung cấp
Quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng từ khâu tiếp nhận đến giao hàng.
Trang trí, cập nhật thông tin gian hàng, theo dõi lượng truy cập để tối ưu hóa hiển thị sản phẩm.
Theo dõi các chương trình khuyến mãi, lên kế hoạch và thực hiện chiến lược marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình và theo quý.
Thu thập, phân tích dữ liệu thị trường để tối ưu hóa kế hoạch kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các ngành kinh tế, marketing, thương mại điện từ
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành shop thương mại điện tử.
Kỹ năng sử dụng Excel tốt.
Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chủ động trao đổi công việc với quản lý
Tư duy quản lý và mong muốn phát triển thành quản lý.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 10.000.000 VND + % doanh thu + thưởng công ty + thưởng team
Thử việc 2 tháng với mức lương 8.000.000 (chưa bao gồm thưởng).
Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ tết, lương tháng 13
Được đào tạo về các kỹ năng phát triển shop TMĐT.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.
Công ty cung cấp các công cụ báo cáo và hỗ trợ công việc chuyên môn.
Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Bánh kẹo, trà nước miễn phí trong suốt thời gian làm việc.
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI