Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1/ Xây dựng gian hàng

Quản lý các gian hàng trên sàn TMĐT Shopee+Tiktok: Chịu trách nhiệm về nội dung,giá, tồn kho hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của sàn. Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn theo từng đợt campaign. Đảm bảo tốt cá chỉ số vận hành của sàn (Xử lý đơn hàng, Giao hàng, Dịch vụ khách hàng...)

Quản lý các gian hàng trên sàn TMĐT Shopee+Tiktok: Chịu trách nhiệm về nội dung,giá, tồn kho hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của sàn.

Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn theo từng đợt campaign.

Đảm bảo tốt cá chỉ số vận hành của sàn (Xử lý đơn hàng, Giao hàng, Dịch vụ khách hàng...)

2/ Quảng cáo

Chạy quảng cáo nội sàn. Tối ưu chi phí theo ngân sách được giao. Thu hút traffic, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ chốt đơn hàng.

Chạy quảng cáo nội sàn.

Tối ưu chi phí theo ngân sách được giao.

Thu hút traffic, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ chốt đơn hàng.

3/ Theo dõi các chỉ số và cập nhật báo cáo hàng ngày.

4/ Đưa ra các đề xuất và giải pháp nhằm cải thiện doanh thu.

5/ Hỗ trợ các phòng ban khác thực hiện công việc.

6/ Thực hiện các công việc khác do Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã từng làm về công ty Thời trang là lợi thế. Thông thạo quy tắc và quy trình vận hành của một trong các nền tảng Tiktok/Shopee, có khả năng phân tích dữ liệu tốt. Hiểu rõ về vận hành, campaign, đăng tải sản phẩm trên các sàn TMĐT, update tồn kho. Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết. Nhanh nhẹn, sáng tạo, không ngại việc. Có kiến thức tốt về Marketing thương mại điện tử, nghiên cứu và phát triển thị trường.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã từng làm về công ty Thời trang là lợi thế.

Thông thạo quy tắc và quy trình vận hành của một trong các nền tảng Tiktok/Shopee, có khả năng phân tích dữ liệu tốt.

Hiểu rõ về vận hành, campaign, đăng tải sản phẩm trên các sàn TMĐT, update tồn kho.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết.

Nhanh nhẹn, sáng tạo, không ngại việc.

Có kiến thức tốt về Marketing thương mại điện tử, nghiên cứu và phát triển thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 15.000.000đ Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty. Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường. Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng... Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

Thu nhập: 12.000.000 – 15.000.000đ

Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty.

Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường.

Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...

Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin