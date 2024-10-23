Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các dự án kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ khách hàng chạy event hoặc lên chương trình, kế hoạch promotion cho khách hàng
Gặp gỡ khách hàng cùng Team kinh doanh để hỗ trợ dự án
Hỗ trợ các dự án kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ khách hàng chạy event hoặc lên chương trình, kế hoạch promotion cho khách hàng
Gặp gỡ khách hàng cùng Team kinh doanh để hỗ trợ dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm Fulltime, có giọng nói chuẩn Có mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán Năng động, nhanh nhẹn trong công việc Có phương tiện cá nhân Có laptop cá nhân Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Làm Fulltime, có giọng nói chuẩn
Có mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Năng động, nhanh nhẹn trong công việc
Có phương tiện cá nhân
Có laptop cá nhân
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Làm Fulltime, có giọng nói chuẩn
Có mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Năng động, nhanh nhẹn trong công việc
Có phương tiện cá nhân
Có laptop cá nhân
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + Thưởng Thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu suất Phụ cấp ăn uống, điện thoại, xăng xe đi lại Xét thưởng theo tháng/quý/năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc) Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ tết, du lịch, quà sinh nhật, 8/3, Trung thu, 20/10....) Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định.
Lương thỏa thuận + Thưởng
Thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu suất
Phụ cấp ăn uống, điện thoại, xăng xe đi lại
Xét thưởng theo tháng/quý/năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc)
Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ tết, du lịch, quà sinh nhật, 8/3, Trung thu, 20/10....)
Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định.
Lương thỏa thuận + Thưởng
Thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu suất
Phụ cấp ăn uống, điện thoại, xăng xe đi lại
Xét thưởng theo tháng/quý/năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc)
Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ tết, du lịch, quà sinh nhật, 8/3, Trung thu, 20/10....)
Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI