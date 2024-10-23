Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các dự án kinh doanh của Công ty Hỗ trợ khách hàng chạy event hoặc lên chương trình, kế hoạch promotion cho khách hàng Gặp gỡ khách hàng cùng Team kinh doanh để hỗ trợ dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm Fulltime, có giọng nói chuẩn Có mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán Năng động, nhanh nhẹn trong công việc Có phương tiện cá nhân Có laptop cá nhân Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + Thưởng Thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu suất Phụ cấp ăn uống, điện thoại, xăng xe đi lại Xét thưởng theo tháng/quý/năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc) Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ tết, du lịch, quà sinh nhật, 8/3, Trung thu, 20/10....) Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.