Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách quản lý vận hành sàn TMĐT (Tiktok Shop) Quản lý, cập nhật nội dung, hình ảnh, mô tả của các sản phẩm Quay chụp video cơ bản & Đăng tải video, hình ảnh lên kênh được giao quản lý. Livestream & Hỗ trợ setup các công việc trên nền tảng tiktok Xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên khối ngành thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, kinh tế. Yêu cầu biết cơ bản về sàn TMĐT hoặc đã có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng vận hành các sàn: Shopee, Có kiến thức cơ bản về kinh doanh và marketing online. Có kỹ năng quay chụp bằng capcut Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm Tin học văn phòng tốt. Tiếng anh: Đọc hiểu. Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8,000,000đ - 12.000.000đ + thưởng hoa hồng từ 2% - 5%. Trung bình từ 12,000,000đ – 30,000,000đ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Các chế độ thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, Tết và nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước. Du lịch 2 lần/ năm, chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ,... Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển, sếp thoải mái. Thời gian làm việc: 7h30 – 16h30 (nghỉ trưa 12h - 13h). Tháng nghỉ 4 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

