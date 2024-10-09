Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tháp A Chung cư Ecolife Tây Hồ

- Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Học, học và học không ngừng để sẵn sàng đáp ứng công việc vận hành thực tế.
Học, học và học không ngừng
Học hiểu Bussiness trước, công cụ theo sau!
hiểu Bussiness trước, công cụ theo sau!
Làm việc theo sự phân phó của Quản lý cho các hoạt động tư vấn giải pháp và triển khai vận hành tất cả công nghệ trong tổ chức Ví dụ cụ thể:
Làm việc theo sự phân phó của Quản lý cho các hoạt động tư vấn giải pháp và triển khai vận hành tất cả công nghệ trong tổ chức
theo sự phân phó
tư vấn giải pháp
vận hành tất cả công nghệ
Ví dụ cụ thể:
Xây dựng hệ thống Automation đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp bằng Larksuite, N8N, Make,.. Như tự động gửi Email, tự động sử dụng GPT trả ra thông tin hàng loạt, tự động gen file PDF thành thông tin theo cột mong muốn...
Xây dựng các Action cảnh báo rủi ro cho doanh nghiệp như bị hack tiền, tiêu tiền lạ, các chỉ số bất thường,.. bằng hệ thống riêng của doanh nghiệp sử dụng code Python, Pandas,..
Xây dựng và tối ưu báo cáo theo nhu cầu doanh nghiệp.
Vận hành các phần mềm outsource bên ngoài như setup POS, Vihat, xây dựng chatbot trên Botcake,.. đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
Tìm hiểu và vận hành những công nghệ mới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp như các AI mới hiện nay, các phần mềm Saas,...

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-23 tuổi.
Có thể đi làm full-time.
full-time.
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp từ các trường đại học khối kinh tế, ưu tiên các trường nổi tiếng.
khối kinh tế
GPA từ 3.0 trở lên. Thi đại học khối A.
khối A.
Yêu thích công nghệ và ứng dụng công nghệ trong học tập và cuộc sống.
Có khả năng học tập nhanh, không ngại đón nhận thử thách và cái mới.
học tập nhanh
đón nhận thử thách
cái mới
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thực tập sinh: 6.5 triệu
Sau 3 tháng, nếu bạn vẫn đủ Điều kiện làm việc ở công ty. Chắc chắn lên cấp Nhân viên với mức lương 9 - 11 triệu, tùy theo kết quả đạt được trong quá trình thực tập.
3 tháng
đủ Điều kiện làm việc
Nhân viên
Cơ hội phát triển:
Được đào tạo từ con số 0:
đào tạo từ con số 0:
Mô hình và quy trình vận hành kinh doanh của các doanh nghiệp E-commerce.
vận hành kinh doanh
Mindset vận hành tất cả công nghệ Tự động hóa, AI, Data, đang là xu hướng hiện nay.
Mindset vận hành
Tự động hóa, AI, Data
Được tham gia các khóa học đào tạo nội bộ phát triển kiến thức và kỹ năng cá nhân liên tục.
khóa học đào tạo
Được tạo điều kiện để phát triển cá nhân theo năng lực riêng, không giới hạn vị trí làm việc.
phát triển cá nhân
năng lực riêng
không giới hạn
Có cơ hội sáng tạo, thực hiện và áp dụng những ý tưởng cá nhân vào vận hành doanh nghiệp.
ơ hội sáng tạo,
áp dụng
ý tưởng cá nhân
Các cá nhân xuất sắc sẽ có cơ hội quản lý dự án và giải quyết các bài toán lớn trong doanh nghiệp.
quản lý dự án
giải quyết các bài toán lớn
Thưởng lễ, Tết,..., lương tháng 13.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Phòng đa năng kết hợp Đào tạo và giải trí với bàn Bi-a, Tivi thông minh tích hợp máy chơi game, xem phim, ...
Được đóng BHXH và các chính sách khác theo quy định của Bộ Lao động.
Công ty hỗ trợ hoàn toàn phí gửi xe
hỗ trợ hoàn toàn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

