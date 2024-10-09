Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tháp A Chung cư Ecolife Tây Hồ - Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Học, học và học không ngừng để sẵn sàng đáp ứng công việc vận hành thực tế.

Làm việc theo sự phân phó của Quản lý cho các hoạt động tư vấn giải pháp và triển khai vận hành tất cả công nghệ trong tổ chức Ví dụ cụ thể:

Xây dựng hệ thống Automation đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp bằng Larksuite, N8N, Make,.. Như tự động gửi Email, tự động sử dụng GPT trả ra thông tin hàng loạt, tự động gen file PDF thành thông tin theo cột mong muốn...

Xây dựng các Action cảnh báo rủi ro cho doanh nghiệp như bị hack tiền, tiêu tiền lạ, các chỉ số bất thường,.. bằng hệ thống riêng của doanh nghiệp sử dụng code Python, Pandas,..

Xây dựng và tối ưu báo cáo theo nhu cầu doanh nghiệp.

Vận hành các phần mềm outsource bên ngoài như setup POS, Vihat, xây dựng chatbot trên Botcake,.. đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Tìm hiểu và vận hành những công nghệ mới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp như các AI mới hiện nay, các phần mềm Saas,...

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-23 tuổi.

Có thể đi làm full-time.

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp từ các trường đại học khối kinh tế, ưu tiên các trường nổi tiếng.

GPA từ 3.0 trở lên. Thi đại học khối A.

Yêu thích công nghệ và ứng dụng công nghệ trong học tập và cuộc sống.

Có khả năng học tập nhanh, không ngại đón nhận thử thách và cái mới.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thực tập sinh: 6.5 triệu

Sau 3 tháng, nếu bạn vẫn đủ Điều kiện làm việc ở công ty. Chắc chắn lên cấp Nhân viên với mức lương 9 - 11 triệu, tùy theo kết quả đạt được trong quá trình thực tập.

Cơ hội phát triển:

Được đào tạo từ con số 0:

Mô hình và quy trình vận hành kinh doanh của các doanh nghiệp E-commerce.

Mindset vận hành tất cả công nghệ Tự động hóa, AI, Data, đang là xu hướng hiện nay.

Được tham gia các khóa học đào tạo nội bộ phát triển kiến thức và kỹ năng cá nhân liên tục.

Được tạo điều kiện để phát triển cá nhân theo năng lực riêng, không giới hạn vị trí làm việc.

Có cơ hội sáng tạo, thực hiện và áp dụng những ý tưởng cá nhân vào vận hành doanh nghiệp.

Các cá nhân xuất sắc sẽ có cơ hội quản lý dự án và giải quyết các bài toán lớn trong doanh nghiệp.

Thưởng lễ, Tết,..., lương tháng 13.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Phòng đa năng kết hợp Đào tạo và giải trí với bàn Bi-a, Tivi thông minh tích hợp máy chơi game, xem phim, ...

Được đóng BHXH và các chính sách khác theo quy định của Bộ Lao động.

Công ty hỗ trợ hoàn toàn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

