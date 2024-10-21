Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra backroom và ánh sáng phòng Live;

- Quản lý phòng Live, quản lý người ra vào trong phòng Live;

- Tổ chức họp và phân tích số liệu trước khi Live và sau khi Live, đưa ra phương án chỉnh sửa kịch bản, theo dõi việc trợ live cập nhật số liệu lên trên báo cáo doanh thu hàng ngày;

- Thống kê các vấn đề và thời gian trong buổi live vào sổ;

- Giám sát ads trong ca làm việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân;

- Kinh nghiệm: Từ 6 tháng trở lên ở vị trí ứng tuyển, sử dụng tốt máy tính;

- Khả năng: Học hỏi cao, tư duy nhanh, phân tích số liệu vận hành tốt; Chịu áp lực tốt;

- Thái độ: Nghiêm túc, có tính kỷ luật, thái độ tích cực đối với công việc; Chủ động công

việc;

- Giao tiếp: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trao đổi và truyền tải được công việc vận hành tới

nhân viên trong team;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...

- Thưởng Tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin