Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Legacy 10 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm nội dung cho các video quảng cáo/ bán hàng trên các nền tảng Tiktok liên quan đến chủ đề Beauty, Mỹ phẩm..
- Tìm hiểu, học hỏi những Content hay và biến nó thành những câu chuyện của mình.
- Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend, xu hướng mới nhất của Tiktok.
- Phối hợp với bộ phận Marketing Ads, Media thực hiện, lên content quảng cáo/ bán hàng, sản xuất Content Social theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- CÓ LAPTOP CÁ NHÂN
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
- Nam/ Nữ, độ tuổi 96-2k3.
- Chăm chỉ, chịu khó, không ngại khổ
- Làm việc chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7tr – 12tr (deal theo năng lực) + thưởng % doanh thu (ko giới hạn)
- Thưởng Lễ Tết
- Tăng lương sau 3-6 tháng hoặc theo năng lực
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi giải pháp/ sáng tạo mới phát triển công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 25 - TT1 - Khu nhà ở 96-96B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

