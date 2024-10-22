Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Legacy 10 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm nội dung cho các video quảng cáo/ bán hàng trên các nền tảng Tiktok liên quan đến chủ đề Beauty, Mỹ phẩm..

- Tìm hiểu, học hỏi những Content hay và biến nó thành những câu chuyện của mình.

- Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend, xu hướng mới nhất của Tiktok.

- Phối hợp với bộ phận Marketing Ads, Media thực hiện, lên content quảng cáo/ bán hàng, sản xuất Content Social theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- CÓ LAPTOP CÁ NHÂN

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Nam/ Nữ, độ tuổi 96-2k3.

- Chăm chỉ, chịu khó, không ngại khổ

- Làm việc chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7tr – 12tr (deal theo năng lực) + thưởng % doanh thu (ko giới hạn)

- Thưởng Lễ Tết

- Tăng lương sau 3-6 tháng hoặc theo năng lực

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi giải pháp/ sáng tạo mới phát triển công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM

