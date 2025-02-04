Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 1,100 USD

Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 1,100 USD

GSM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
GSM

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại GSM

Mức lương
700 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 700 - 1,100 USD

1. VẬN HÀNH
Điều phối hoạt động vận hành: Giám sát và điều phối hoạt động của tài xế để đảm bảo chuyến đi diễn ra đúng lịch trình và tuân thủ quy định.
Điều phối hoạt động vận hành:
Giám sát hiệu suất hoạt động: Theo dõi và báo cáo hiệu suất hoạt động cùng các chỉ số chất lượng dịch vụ.
Giám sát hiệu suất hoạt động:
Quản lý KPI doanh thu: Quản lý hoạt động vận hành và tài xế nhằm đạt được các chỉ số KPI liên quan đến doanh thu.
Quản lý KPI doanh thu:
Giải quyết vấn đề: Xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật và tranh chấp giữa tài xế và khách hàng.
Giải quyết vấn đề:
Bảo trì và bảo dưỡng: Đảm bảo các phương tiện được bảo trì định kỳ và luôn sạch sẽ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.
Bảo trì và bảo dưỡng:
Đào tạo và hỗ trợ tài xế: Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ tài xế về quy định, quy trình làm việc và cách xử lý các vấn đề thường gặp.
Đào tạo và hỗ trợ tài xế:

Với Mức Lương 700 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các ngành nghề liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm tương đương

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GSM

GSM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

