Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 1,100 USD

1. VẬN HÀNH

Điều phối hoạt động vận hành: Giám sát và điều phối hoạt động của tài xế để đảm bảo chuyến đi diễn ra đúng lịch trình và tuân thủ quy định.

Giám sát hiệu suất hoạt động: Theo dõi và báo cáo hiệu suất hoạt động cùng các chỉ số chất lượng dịch vụ.

Quản lý KPI doanh thu: Quản lý hoạt động vận hành và tài xế nhằm đạt được các chỉ số KPI liên quan đến doanh thu.

Giải quyết vấn đề: Xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật và tranh chấp giữa tài xế và khách hàng.

Bảo trì và bảo dưỡng: Đảm bảo các phương tiện được bảo trì định kỳ và luôn sạch sẽ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.

Đào tạo và hỗ trợ tài xế: Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ tài xế về quy định, quy trình làm việc và cách xử lý các vấn đề thường gặp.

