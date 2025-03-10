Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 04 Ngô Chân Lưu,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận thông tin bảo hành từ khách
- Phụ trách xử lý các đơn hàng của khách
- Chăm sóc, tư vấn, giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách
- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiêp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Năng động, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
- Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Năng động, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + Phụ cấp + Thưởng doanh thu + Thưởng Lễ, Tết, cuối năm.
- Đóng BHXH theo quy định.
- Bảo hiểm sức khỏe 24/7
- Hoạt động vui chơi, du lịch trong ngoài nước hàng năm.
- Đóng BHXH theo quy định.
- Bảo hiểm sức khỏe 24/7
- Hoạt động vui chơi, du lịch trong ngoài nước hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI