Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 04 Ngô Chân Lưu,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin bảo hành từ khách

- Phụ trách xử lý các đơn hàng của khách

- Chăm sóc, tư vấn, giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách

- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiêp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt.

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Năng động, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Phụ cấp + Thưởng doanh thu + Thưởng Lễ, Tết, cuối năm.

- Đóng BHXH theo quy định.

- Bảo hiểm sức khỏe 24/7

- Hoạt động vui chơi, du lịch trong ngoài nước hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin