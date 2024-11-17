Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, vận hành khai thác, bảo dưỡng thiết bị, ứng cứu thông tin, đảm bảo an toàn mạng vô tuyến, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến;

Triển khai bảo trì đường truyền internet ADSL, FTTH cho các khách hàng. (Thi công cáp thuê bao từ hạ tầng mạng vào nhà khách hàng).

Kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố đường truyền internet ADSL, FTTH (Bao gồm các sự cố liên quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng).

Tư vấn, hướng dẫn sử dụng và cài đặt các dịch vụ đi kèm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Dưới 35 tuổi

Sức khỏe, giao tiếp: Đủ sức khỏe làm việc, giao tiếp tốt

Yêu cầu ứng viên nắm vững kiến thức về: Tần số, tối ưu; Mạng RAN_3G, 4G, 5G; Truyền dẫn....

Anh văn: Trình độ B hoặc tương đương trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR), chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, IELTS...

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm và sẵn sàng làm việc tại các Tỉnh khi được phân bổ.

Tại TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập (Gross): 250 triệu/năm, bao gồm các khoản: Lương hàng tháng, lương bổ sung, các khoản thưởng các dịp Lễ Tết, phụ cấp ăn trưa, du hè, du xuân,...

Được cấp đồng phục hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Ngoài ra CBCNV được tham gia chương trình bảo hiểm sức khoẻ tại các Công ty Bảo hiểm lớn, có uy tín (Bảo Minh, Bảo Việt, PVI, ...).

Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức.

Hỗ trợ lệ phí thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.