Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 52 Hai Bà Trưng – Phường Nghĩa Thành – Gia Nghĩa – Đắk Nông, Gia Nghĩa ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ admin, liên hệ tư vấn và báo giá cho khách hàng.
Sửa chữa, bảo hành các thiết bị Điện Tử - Điện Lạnh - Điện Gia Dụng như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, máy sấy quần áo, máy lọc nước, bếp điện từ... tại nhà khách hàng hoặc trạm HT.
Kiểm tra, báo cáo tình trạng linh kiện, thiết bị trước và sau khi sửa chữa lên hệ thống công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ đủ 18 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong sửa chữa thiết bị điện tử; chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Đã từng làm tại phòng bảo hành của các hãng điện máy lớn là 1 lợi thế.
Có khả năng giao tiếp rõ ràng, giải thích dễ hiểu các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng.
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng thích nghi với các công nghệ mới.
Thái độ làm việc tích cực, lạc quan, siêng năng, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng tháng 13, lễ, Tết; thưởng hiệu suất.
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ và các công nghệ mới.
Teambuilding, du lịch hàng năm.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Quản lý kỹ thuật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56 Đường B, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNNam56

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dak-lak-job250435
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm