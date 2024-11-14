Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 52 Hai Bà Trưng – Phường Nghĩa Thành – Gia Nghĩa – Đắk Nông, Gia Nghĩa ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ admin, liên hệ tư vấn và báo giá cho khách hàng.

Sửa chữa, bảo hành các thiết bị Điện Tử - Điện Lạnh - Điện Gia Dụng như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, máy sấy quần áo, máy lọc nước, bếp điện từ... tại nhà khách hàng hoặc trạm HT.

Kiểm tra, báo cáo tình trạng linh kiện, thiết bị trước và sau khi sửa chữa lên hệ thống công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ đủ 18 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong sửa chữa thiết bị điện tử; chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Đã từng làm tại phòng bảo hành của các hãng điện máy lớn là 1 lợi thế.

Có khả năng giao tiếp rõ ràng, giải thích dễ hiểu các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng.

Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng thích nghi với các công nghệ mới.

Thái độ làm việc tích cực, lạc quan, siêng năng, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng tháng 13, lễ, Tết; thưởng hiệu suất.

Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ và các công nghệ mới.

Teambuilding, du lịch hàng năm.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Quản lý kỹ thuật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin