Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp:

- Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, bảo quản công cụ, vật tư, thực hiện 5S và bàn giao rác thải độc hại đúng quy định.
Thực hiện các công việc thi công như sơn, lát gạch, lắp cửa nhôm kính, đổ bê tông, lắp đặt hệ thống cấp/thoát nước, bảo trì công trình.
Sửa chữa các yêu cầu từ bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ văn hóa: Lớp 9 trở lên (Thợ hồ, thợ nhôm sắt)
Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tuổi: không quá 35 tuổi.
Sức khỏe: tốt, đáp ứng được yêu cầu sức khỏe đầu vào của công ty.
Tính cách: Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng, cẩn thận và hòa đồng.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cạnh tranh + thưởng theo kết quả kinh doanh, tùy thuộc vào năng lực của từng ứng viên
Được đào tạo trong thời gian thử việc và các đào tạo thực tế trong khi làm việc theo chương trình đào tạo hàng năm của công ty.
Được trang bị đồng phục và các công cụ, thiết bị hỗ trợ để phục vụ cho quá trình làm việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ ngay khi làm việc
Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và các phụ cấp khác theo quy định của công ty.
Thưởng tháng lương thứ 13 (theo thực tế tháng làm việc trong năm)
Được khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các chính sách thưởng khác theo quy định của công ty, thưởng các ngày lễ trong năm và theo thực tế tháng làm việc của thời gian xét thưởng
Các phúc lợi liên quan: du lịch, quà sinh nhật ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 66 Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

