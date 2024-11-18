Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Đồng Tháp

Nhân viên vận hành

Quản lý, bảo quản công cụ, vật tư, thực hiện 5S và bàn giao rác thải độc hại đúng quy định.

Thực hiện các công việc thi công như sơn, lát gạch, lắp cửa nhôm kính, đổ bê tông, lắp đặt hệ thống cấp/thoát nước, bảo trì công trình.

Sửa chữa các yêu cầu từ bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ văn hóa: Lớp 9 trở lên (Thợ hồ, thợ nhôm sắt)

Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tuổi: không quá 35 tuổi.

Sức khỏe: tốt, đáp ứng được yêu cầu sức khỏe đầu vào của công ty.

Tính cách: Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng, cẩn thận và hòa đồng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: Lương cạnh tranh + thưởng theo kết quả kinh doanh, tùy thuộc vào năng lực của từng ứng viên

Được đào tạo trong thời gian thử việc và các đào tạo thực tế trong khi làm việc theo chương trình đào tạo hàng năm của công ty.

Được trang bị đồng phục và các công cụ, thiết bị hỗ trợ để phục vụ cho quá trình làm việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ ngay khi làm việc

Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và các phụ cấp khác theo quy định của công ty.

Thưởng tháng lương thứ 13 (theo thực tế tháng làm việc trong năm)

Được khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chính sách thưởng khác theo quy định của công ty, thưởng các ngày lễ trong năm và theo thực tế tháng làm việc của thời gian xét thưởng

Các phúc lợi liên quan: du lịch, quà sinh nhật ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

