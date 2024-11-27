Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Trực tiếp thực hiện công tác quản lý vận hành các đường dây, TBA 22kV trong KCN, thực hiện các nhiệm vụ khác theo tình hình thực tế của lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục.

- Thực hiện chế độ kiểm tra ngày, đêm, khai quang đường dây trong vận hành bình thường theo quy định.

- Thực hiện chế độ kiểm tra và báo cáo nguyên nhân sau khi xảy ra sự cố thoáng qua, vĩnh cửu trên các đường dây, TBA phân phối.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm làm việc 1 năm.

Nam, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và điều kiện làm việc ngoài trời.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sẵn sàng làm việc theo ca và ứng trực xử lý sự cố 24/7 khi cần thiết.

Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ quản lý vận hành lưới điện phân phối.

Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ thưởng: 3 - 4 tháng lương/năm.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Được đóng Bảo hiểm tai nạn con người và chăm sóc sức khỏe.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được tham gia các chương trình phúc lợi cho nhân viên, teambuilding, các ngày lễ trong năm của Công ty và các chế độ khác theo quy chế, quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

