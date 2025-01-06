Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH DSTG International làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 350 USD

Mức lương Từ 350 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Vận hành dây chuyền sản xuất theo yêu cầu

- Bảo dưỡng dây chuyền sản xuất

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU:

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật trở lên

- Nhanh nhẹn, cẩn thận

- Làm việc theo ca

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng. Chế độ thưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty.

- Đóng bảo hiểm theo luật Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN

- Hỗ trợ ăn ca, xăng xe hàng ngày.

- Du lịch, khám sức khỏe 1 lần/ năm.

