Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bình Chánh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Trực tiếp vận hành thiết bị theo đúng quy trình, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định không bị gián đoạn.
2. Kiểm tra tình hình hoạt động của máy móc thiết bị khu vực mình phụ trách vận hành và báo cáo các hỏng hóc sự cố (nếu có) lên trưởng ca vận hành và quản lý nhà máy.
3. Thực hiện vệ sinh máy móc thiết bị, tủ điện, thiết bị trạm quan trắc tự động, khu vực làm việc, ... thuộc phạm vi mình phụ trách vận hành.
4. Ghi chép sổ sách, nhật ký và ban giao ca đầy đủ trong mình phụ trách vận hành
5.Tham gia lắp đặt và vận hành thử các máy móc thiết bị công nghệ mới và nhà máy mới khi được yêu cầu.
6. Tham gia hỗ trợ xử lý các công việc khác như: bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, nạo vét thu gom bùn thải,... khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Không bắt buộc.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp từ Trung cấp nghề trở lên các chuyên ngành: cấp thoát nước, điện, cơ khí, điều khiển - tự động hóa, môi trường, sinh học, hóa chất.
- Thể lực tốt, cẩn thận, trung thực, tuân thủ kỷ luật.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-10 triệu/tháng
- Công ty tổ chức bữa ăn ca cho CBNV.
- Du lịch hàng năm.
- Tham gia BHXH và bảo hiểm con người do công ty tự nguyện mua.
- Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

