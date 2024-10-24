Tuyển Nhân viên văn phòng Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên văn phòng Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Cty J&T Express (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Cty J&T Express (Việt Nam)

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 173/388, Đường Điểu Xiển, Tổ 5, Khu phố 8, Phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên-phiên dịch cho cấp trên khi được yêu cầu
Xử lý số liệu vận hành của bưu cục
Tổng kết, báo cáo công việc theo tuần, theo quý
Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Biên-phiên dịch cho cấp trên khi được yêu cầu
Xử lý số liệu vận hành của bưu cục
Tổng kết, báo cáo công việc theo tuần, theo quý
Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc các chuyên ngành
Giao tiếp tiếng Trung thành thạo, trình độ tương đương HSK4 trở lên
Sử dụng thành thạo Excel, Word, PP
Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc các chuyên ngành
Giao tiếp tiếng Trung thành thạo, trình độ tương đương HSK4 trở lên
Sử dụng thành thạo Excel, Word, PP
Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN;
- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.
- Teambuilding hàng quý.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty J&T Express (Việt Nam)

Cty J&T Express (Việt Nam)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 173/388, Đường Điểu Xiển, Tổ 5, Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

