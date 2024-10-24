Tuyển Nhân viên văn phòng Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 173/388, Đường Điểu Xiển, Tổ 5, Khu phố 8, Phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên-phiên dịch cho cấp trên khi được yêu cầu
Xử lý số liệu vận hành của bưu cục
Tổng kết, báo cáo công việc theo tuần, theo quý
Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc các chuyên ngành Giao tiếp tiếng Trung thành thạo, trình độ tương đương HSK4 trở lên Sử dụng thành thạo Excel, Word, PP Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc các chuyên ngành
Giao tiếp tiếng Trung thành thạo, trình độ tương đương HSK4 trở lên
Sử dụng thành thạo Excel, Word, PP
Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN;
- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.
- Teambuilding hàng quý.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
