Tuyển Nhân viên văn phòng Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 173/388, Đường Điểu Xiển, Tổ 5, Khu phố 8, Phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên-phiên dịch cho cấp trên khi được yêu cầu Xử lý số liệu vận hành của bưu cục Tổng kết, báo cáo công việc theo tuần, theo quý Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc các chuyên ngành Giao tiếp tiếng Trung thành thạo, trình độ tương đương HSK4 trở lên Sử dụng thành thạo Excel, Word, PP Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN;

- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.

- Teambuilding hàng quý.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.