Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty; Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video; Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review dịch vụ, các sự kiện, hoạt động của công ty; Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty; Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Instagram, TikTok; ... Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận; Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch; Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trong phạm vi chuyên môn.

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty;

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review dịch vụ, các sự kiện, hoạt động của công ty;

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty;

Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Instagram, TikTok; ...

Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận;

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch;

Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trong phạm vi chuyên môn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, đại học chuyên nghành liên quan Ứng viên có kinh nghiệm về edit video, thiết kế photoshop, ai, quay video và chụp ảnh là lợi thế Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR; Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh; Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ... Có nền tảng thẩm mỹ tốt; Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng. Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.

Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, đại học chuyên nghành liên quan

Ứng viên có kinh nghiệm về edit video, thiết kế photoshop, ai, quay video và chụp ảnh là lợi thế

Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR;

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh;

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ...

Có nền tảng thẩm mỹ tốt;

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.

Tại Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi và chế độ làm việc

Mức lương: 10.000.000 – 15.000.000 VND/tháng (tùy kinh nghiệm và khả năng). Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương thỏa thuận. Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi hấp dẫn khhi trở thành nhân viên chính thức, cụ thể: Hưởng 100% lương theo thỏa thuận Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, ... theo luật lao động hiện hành. Khen thưởng các ngày lễ tết, 8/3,20/10, sinh nhật, lương tháng 13,... Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng lễ,tết... Du lịch nước ngoài, team building hàng năm. Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân Được đánh giá tăng lương định kỳ Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp

Mức lương: 10.000.000 – 15.000.000 VND/tháng (tùy kinh nghiệm và khả năng). Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương thỏa thuận.

Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi hấp dẫn khhi trở thành nhân viên chính thức, cụ thể: Hưởng 100% lương theo thỏa thuận Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, ... theo luật lao động hiện hành. Khen thưởng các ngày lễ tết, 8/3,20/10, sinh nhật, lương tháng 13,... Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng lễ,tết... Du lịch nước ngoài, team building hàng năm. Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân Được đánh giá tăng lương định kỳ Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp

Hưởng 100% lương theo thỏa thuận Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, ... theo luật lao động hiện hành. Khen thưởng các ngày lễ tết, 8/3,20/10, sinh nhật, lương tháng 13,... Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng lễ,tết... Du lịch nước ngoài, team building hàng năm. Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân Được đánh giá tăng lương định kỳ Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp

Hưởng 100% lương theo thỏa thuận

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, ... theo luật lao động hiện hành.

Khen thưởng các ngày lễ tết, 8/3,20/10, sinh nhật, lương tháng 13,...

Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng lễ,tết...

Du lịch nước ngoài, team building hàng năm.

Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân

Được đánh giá tăng lương định kỳ

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp

2. Thời gian làm việc:

Làm việc từ thứ Hai- Thứ sáu, từ 8h00-17h00, nghỉ trưa từ 11h30-13h00 Thứ Bảy làm việc cách tuần Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Làm việc từ thứ Hai- Thứ sáu, từ 8h00-17h00, nghỉ trưa từ 11h30-13h00

Thứ Bảy làm việc cách tuần

Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin