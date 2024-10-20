Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện các phân tích hiện trạng, đánh giá khoảng cách và tác động về dữ liệu liên quan đến thẩm định, phê duyệt

2. Tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quy trình thẩm định, phê duyệt. Bao gồm:

- Đề xuất các giải pháp để thu hẹp khoảng cách phù hợp với nhu cầu nghiệp vụ trong phạm vi dự án, trong quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định của MSB & NHNN

- Tiếp nhận tập trung các yêu cầu về xây dựng/ phát triển trường dữ liệu từ đáp ứng yêu cầu cho quy trình thẩm định, phê duyệt nói riêng và QLRR nói chung

- Xác lập và triển khai các yêu cầu về dữ liệu; đầu mối đưa ra yêu cầu & phối hợp với các đơn vị triển khai phát triển các giải pháp, kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu rủi ro, triển khai các hệ thống phần mềm, công nghệ để quản trị cơ sở dữ liệu

3. Phối hợp với các đơn vị quản trị dữ liệu liên quan (Risk, IT) để nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu của toàn hàng

4. Thực hiện các phân tích dữ liệu theo yêu cầu của dự án và lãnh đạo

5. Tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo hướng dẫn và hỗ trợ người dùng

6. Chuẩn bị và xây dựng các báo cáo công việc theo yêu cầu của PO hoặc Leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, QTKD, Kinh tế và các ngành nghề khác có liên quan

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm hỗ trợ làm việc hiệu quả (Visio, Confluence, Jira,...)

- Sử dụng được các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu hoặc ngôn ngữ lập trình (Python, SAS, SQL ...)

2. Kiến thức/Kỹ năng:

- Có kiến thức cơ bản về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng

- Có hiểu biết về quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu ngân hàng;

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về dữ liệu, hệ thống

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Có tình thần làm việc chăm chỉ, quyết tâm cao, có tư duy logic tốt

- Có kỹ năng quản lý, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học, hiểu biết và nắm bắt công nghệ nhanh, tư duy nhạy bén

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2. Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3. Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

