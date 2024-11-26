Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Lên kế hoạch - triển khai hoạt động kinh doanh - kết nối/ Phát triển đối tác loyalty. Triển khai kinh doanh sản phẩm dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả, tận dụng tối đa mọi cơ hội để tăng trưởng.

- Phối hợp Marketing xây dựng chương trình quảng bá cho đối tác, tăng nhận diện thương hiệu..

- Phối hợp hoàn thiện, tối ưu sản phẩm

- Phối hợp hoàn thiện quy trình, quy định, bảng biểu Kinh doanh, vận hành..

- Xây dựng đội ngũ và đào tạo nhân sự có năng lực kinh doanh cạnh tranh, làm việc hiệu quả

- Bám sát các hoạt động kinh doanh của thị trường; Xây dựng Kế hoạch mục tiêu, Kế hoạch công việc cụ thể theo Năm, Tháng, Tuần

- Liên tục kiểm tra đánh giá, tối ưu sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng

- Báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh về công việc triển khai của nội bộ, phối hợp với các phòng ban trong công ty, hợp tác với các đối tác; hiệu quả về chi phí, doanh thu đạt được, Cân đối giữa Lợi nhuận và Chi phí nhằm tối ưu chi phí và tối đa lợi nhuận.

- Phát triển mối quan hệ uy tín, gắn bó khăng khít, tận tâm vì lợi ích chung với các khách hàng.

- Thời gian làm việc: T2 – T6: Giờ hành chính ( 8:00- 17:30) Nghỉ T7 & CN

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ /Nam , độ tuổi từ 28 – 40 tuổi

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh...

- Tiếng anh Kỹ năng đọc, viết tốt. Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng anh

- Thành thạo tin học văn phòng,

- Tối thiếu 5 năm làm vị trí Kinh doanh, Sales & Marketing trong đó ít nhất 2 năm vị trí quản lý tại các công ty cỡ vừa trở lên, Đam mê kinh doanh.

- Khả năng tư duy logic

- Có khả năng ra quyết định

- Kỹ năng tìm kiếm thông tin

- Kỹ năng lên kế hoạch

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc

- Kỹ năng khai thác thông tin từ đối tác

- Trung thực, thông minh, có đạo đức kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch: Châu Á, Châu Âu

- Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định.

- Khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/1 lần

- Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin