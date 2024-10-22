Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP
- Tây Ninh: KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Trực tiếp phiên dịch, biên dịch Trung – Việt, Việt – Trung.
Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của Quản lý cho các cá nhân/ phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc việc thực hiện các nội dung đã truyền đạt.
Liên hệ, làm việc trực tiếp với các đối tác, khách hàng, hỗ trợ các hoạt động trong công việc.
Lập kế hoạch, báo cáo tình hình công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.
Tiếng Trung 4 kỹ năng
Thao tác các kỹ năng tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Hỗ trợ và đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Cơ hội tham gia vào các dự án và chiến lược mở rộng thị trường của công ty
Mức lương: 13tr - 15tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
