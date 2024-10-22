Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Trực tiếp phiên dịch, biên dịch Trung – Việt, Việt – Trung. Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của Quản lý cho các cá nhân/ phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc việc thực hiện các nội dung đã truyền đạt. Liên hệ, làm việc trực tiếp với các đối tác, khách hàng, hỗ trợ các hoạt động trong công việc. Lập kế hoạch, báo cáo tình hình công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Trực tiếp phiên dịch, biên dịch Trung – Việt, Việt – Trung.

Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của Quản lý cho các cá nhân/ phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc việc thực hiện các nội dung đã truyền đạt.

Liên hệ, làm việc trực tiếp với các đối tác, khách hàng, hỗ trợ các hoạt động trong công việc.

Lập kế hoạch, báo cáo tình hình công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan. Tiếng Trung 4 kỹ năng Thao tác các kỹ năng tin học văn phòng. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập.

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

Tiếng Trung 4 kỹ năng

Thao tác các kỹ năng tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định. Hỗ trợ và đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức. Cơ hội tham gia vào các dự án và chiến lược mở rộng thị trường của công ty Mức lương: 13tr - 15tr

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Hỗ trợ và đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Cơ hội tham gia vào các dự án và chiến lược mở rộng thị trường của công ty

Mức lương: 13tr - 15tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin