Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách phiên dịch các công việc liên quan đến trồng chuối, cây ăn trái,... cho các chuyên gia người Trung Quốc tại nông trường;

- Phiên dịch tài liệu gồm hợp đồng, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật,... hoặc các cuộc họp từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại;

- Hỗ trợ các chuyên gia người Trung Quốc trong giao tiếp và làm việc tại nông trường;

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Trung,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

- Trình độ tiếng Trung từ HSK5 trở lên.

2. Kinh nghiệm:

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm phiên dịch; ứng viên vừa mới ra trường,...

3. Độ tuổi, sức khoẻ: Từ 23 đến 30 tuổi, sức khoẻ tốt.

4. Thái độ làm việc:

- Tích cực, chuẩn mực, trách nhiệm, tôn trọng và tuân thủ hệ thống quản trị công ty;

- Linh hoạt, ý thức thay đổi và biết cách quản trị sự thay đổi;

- Nhiệt huyết, chịu khó, sẵn sàng làm việc ngoài thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng đi công tác tại các Nông trường Việt Nam, Lào, Campuchia;

- Có đam mê với ngành phiên dịch và nông nghiệp.

5. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung tự tin;

- Phát âm chuẩn và có giọng nói dễ nghe.

6. Địa điểm làm việc

- VĂN PHÒNG GIA LAI: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty hỗ trợ nhà lưu trú, tiền cơm;

- Có cơ hội đào tạo và thăng tiến;

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Nghỉ phép;

- Tiền thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

