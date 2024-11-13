Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.
Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh tháng/quý/năm của Phòng kinh doanh;
Thiết lập và tăng cường các mối quan hệ và CSKH;
Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc hội thảo, livestream về các dịch vụ của công ty;
Thực hiện khảo sát thị trường, tìm hiểu hoạt động của các đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp;
Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên, CSKH cũ, tìm kiếm mối quan hệ KH mới;
Phối hợp với phòng MKT lên chiến dịch và phương án triển khai hoạt động kinh doanh;
Đào tạo nhân viên Phòng kinh doanh;
Làm các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh;
Một số công việc khác dưới sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Chuyên ngành Kinh tế/Quản trị KD...là 1 lợi thế;
Ngoại hình sáng;
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành spa, thẩm mỹ viện, làm đẹp, thời trang, dược - mỹ phẩm;
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và hòa đồng với đồng nghiệp;
Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt;
Khả năng làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt, cường độ áp lực công việc cao;
Kỹ năng lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt;
Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 25-40 triệu (Lương cứng+KPI+thưởng) theo năng lực
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Được cung cấp trang thiết bị làm việc;
Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc;
Thưởng Lễ, Tết theo cơ chế Công ty;
Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến nếu chứng minh được năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 369B Đ. Nguyễn Trãi - P. Nguyễn Cư Trinh - Q1 - HCM

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất