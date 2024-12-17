Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH MISEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH MISEN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Icon 4 Building, 243A Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chúng tôi đang tìm kiếm Biên tập viên Video Editor có kinh nghiệm, tạo các video ads chuyển đổi cao cho các chiến dịch quảng cáo Facebook và TikTok.
Tạo các scroll-stopping video ads được tối ưu hóa cho Facebook, TikTok
Edit video sản phẩm để tối ưu conversions
Điều chỉnh nội dung cho các ad placements khác nhau (feed, story, reels)
Cập nhật các trending video styles và effects
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1+ năm kinh nghiệm trong social media video editing
Portfolio mạnh về Facebook/TikTok video ads
Thành thạo Premiere Pro/CapCut
Hiểu biết về thông số kỹ thuật và yêu cầu video quảng cáo
Thực hiện nhanh chóng trong khi vẫn duy trì chất lượng
Biên tập video chuyên nghiệp và color grading
Thiết kế âm thanh và lựa chọn nhạc
Text animation và motion graphics
Tạo thumbnail và thử nghiệm A/B
Kinh nghiệm làm e-commerce video
Tại CÔNG TY TNHH MISEN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh
Thưởng theo hiệu suất
Được cung cấp thiết bị chuyên nghiệp
Tự do sáng tạo
Cơ hội phát triển kỹ năng
Môi trường làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MISEN
