Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH MISEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Icon 4 Building, 243A Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Chúng tôi đang tìm kiếm Biên tập viên Video Editor có kinh nghiệm, tạo các video ads chuyển đổi cao cho các chiến dịch quảng cáo Facebook và TikTok.

Tạo các scroll-stopping video ads được tối ưu hóa cho Facebook, TikTok

Edit video sản phẩm để tối ưu conversions

Điều chỉnh nội dung cho các ad placements khác nhau (feed, story, reels)

Cập nhật các trending video styles và effects

1+ năm kinh nghiệm trong social media video editing

Portfolio mạnh về Facebook/TikTok video ads

Thành thạo Premiere Pro/CapCut

Hiểu biết về thông số kỹ thuật và yêu cầu video quảng cáo

Thực hiện nhanh chóng trong khi vẫn duy trì chất lượng

Biên tập video chuyên nghiệp và color grading

Thiết kế âm thanh và lựa chọn nhạc

Text animation và motion graphics

Tạo thumbnail và thử nghiệm A/B

Kinh nghiệm làm e-commerce video

Tại CÔNG TY TNHH MISEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh

Thưởng theo hiệu suất

Được cung cấp thiết bị chuyên nghiệp

Tự do sáng tạo

Cơ hội phát triển kỹ năng

Môi trường làm việc hiện đại

