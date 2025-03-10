Tuyển Producer (Sản xuất phim) Lasso agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Lasso agency
- Hà Nội:
- 35 Hàng Khay,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông cho công ty và khách hàng chủ yếu ở nền tảng Tiktok và Facebook.
Hỗ trợ trong việc định hướng và phát triển các concept nội dung mới lạ, mang tính viral trên các nền tảng số.
Liên tục nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng trên nền tảng và đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm truyền thông cho các dự án của công ty và tạo hiệu ứng lan truyền tốt.
Đồng bộ hóa thương hiệu của công ty trên các kênh truyền thông tới khách hàng.
Đảm bảo chất lượng nội dung, hoàn thành đúng KPI và Deadline.
Các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các kĩ năng: viết nội dung, lên kịch bản, quay dựng, edit video cơ bản.
Sáng tạo, nhạy bén với trend và có tư duy đổi mới, đi đầu.
Am hiểu và đam mê sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Có thẩm mỹ hình ảnh tốt, năng động và tự tin.
Tại Lasso agency Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lasso agency
