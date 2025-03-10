Tuyển Producer (Sản xuất phim) Lasso agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 35 Hàng Khay,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông cho công ty và khách hàng chủ yếu ở nền tảng Tiktok và Facebook.

Hỗ trợ trong việc định hướng và phát triển các concept nội dung mới lạ, mang tính viral trên các nền tảng số.

Liên tục nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng trên nền tảng và đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm truyền thông cho các dự án của công ty và tạo hiệu ứng lan truyền tốt.

Đồng bộ hóa thương hiệu của công ty trên các kênh truyền thông tới khách hàng.

Đảm bảo chất lượng nội dung, hoàn thành đúng KPI và Deadline.

Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm ở vị trí sáng tạo nội dung. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về branding agency.

Thành thạo các kĩ năng: viết nội dung, lên kịch bản, quay dựng, edit video cơ bản.

Sáng tạo, nhạy bén với trend và có tư duy đổi mới, đi đầu.

Am hiểu và đam mê sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Có thẩm mỹ hình ảnh tốt, năng động và tự tin.

Tại Lasso agency Thì Được Hưởng Những Gì

+ Ca Sáng : 8h30-12h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lasso agency

