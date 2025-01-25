Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh TikTok của công ty.
- Sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản video Tiktok/ Reels/ Campaign/ Event/ Livestream cho thương hiệu.
- Thực hiện diễn xuất trong các video theo kịch bản.
- Phối hợp với cameraman, editor để hậu kỳ các video.
- Quản trị kênh Tiktok của nhãn hàng: Nghiên cứu, phân tích & theo dõi chỉ số kênh, báo cáo định kì (Traffc, Follower, View...), kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng video chuẩn nền tảng
- Chủ động cập nhật xu hướng, bắt trend và đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng truyền thông.
- Đề xuất và làm việc với các KOCs, KOLs phù hợp với mục tiêu của chiến dịch Marketing.
- Báo cáo tiến độ và hiệu quả công việc, đề xuất giải pháp tối ưu kênh truyền thông đảm nhận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm xây kênh Tiktok, yêu thích ẩm thực hoặc có kiến thức trong mảng FMCG là 1 điểm cộng.
- Kỹ năng xây dựng kịch bản video, lên kế hoạch nội dung để xây kênh.
- Kỹ năng diễn xuất cơ bản, tự tin trước ống kính.
- Tư duy tích cực, cầu thị, sáng tạo.
- Yêu thích sáng tạo, biên kịch, setup hình ảnh và nhiều ý tưởng mới.
- Yêu thích cập nhật trending, làm việc với KOL/KOC để kết hợp tăng doanh thu.
- Đã có những kênh Tiktok riêng đạt được 5,000 followers hoặc kinh nghiệm triển khai brand trên sàn TMĐT (Shopee, Tiktok, Facebook) là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 – 15 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực).
- Được tham gia thường xuyên và định kỳ các khoá đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng và nghiệp vụ trong công việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.
- Chính sách lương thưởng theo năng lực.
- Công việc ổn định, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật lao động.
- Thưởng: lễ, tết, lương tháng 13, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.
- Nhiều cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam

Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 778/10/6G Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

