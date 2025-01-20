Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á - Euro Asia Trade làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Nội dung công việc:

• Sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, triển khai phát triển câu chuyện thương hiệu đúng định hướng, nội dung mang tính viral thu hút khách hàng mục tiêu

• Đóng góp xây dựng kế hoạch nội dung, sản xuất nội dung cho các kênh truyền thông của công ty

• Đóng góp thực thi kế hoạch content chi tiết cho các chiến dịch trong năm.

• Đảm bảo kế hoạch nội dung thực hiện đúng tiến độ. Chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá hiệu quả của các kênh truyền thông và làm báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) từ đó có đề xuất cải thiện phù hợp.

• Tham gia thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

• Có kinh nghiệm làm nội dung, quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các công cụ Marketing online (SEO, SEM, Social media, Forum seeding, Analytics, ... ), offline (TVC, báo chí,..)

• Ưu tiên các ứng viên có tính sáng tạo, thẩm mĩ tốt

• Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành truyền thông, báo chí, MKT, QTKD hoặc các ngành nghề liên quan.

• Có kinh nghiệm tự triển khai Digital Marketing, Cập nhật và nắm bắt nhanh các xu hướng Social Media

