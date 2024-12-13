Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 79 đường số 37, khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Sáng tạo, đăng tải và quản lý nội dung cho các kênh Social, Website, TMĐT...theo kế hoạch.

- Lên ý tưởng nội dung, viết kịch bản quay, dựng video ngắn và dài để phục vụ các nền tảng đăng tải video (Tiktok, Reels, Youtube).

- Phối hợp với Designer, Photographer để sản xuất các ấn phẩm truyền thông.

- Phối hợp cùng Leader để xây dựng các kế hoạch truyền thông.

- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

- Đánh giá và điều chỉnh độ hiệu quả nội dung đăng tải.

- Lập báo cáo vào mỗi cuối chương trình/chiến dịch.

- Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành marketing, quảng cáo, đối ngoại, truyền thông, quản trị kinh doanh.

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Content hoặc Marketing trong lĩnh trang sức, phụ kiện, thời trang phân khúc cao cấp.

- Có khả năng đọc hiểu, nắm bắt tốt và triển khai hiệu quả các kế hoạch nội dung Social.

- Có kỹ năng lên kịch bản, sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok, Facebook Reels, bắt trends tốt, am hiểu về policy, thuật toán các kênh.

- Ứng viên đã xây được kênh Tiktok từ 5K Followers trở lên hoặc mang lại các chỉ số hiệu quả là một điểm cộng.

- Ứng viên có thể xuất hiện trước ống quay, có khả năng diễn, có giọng nói tốt là ưu thế.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

- Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc tốt, chịu được áp lực cao.

- Thích nghi tốt với môi trường làm việc và văn hoá công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 – 12 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực).

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

- Công việc ổn định, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật lao động.

- Thưởng: lễ, tết, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng doanh thu...

- Nhiều cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY

