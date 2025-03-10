Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 33 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 33 Triệu

CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA

Mức lương
9 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- L3.11 TNR Goldsilk Complex Vạn Phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 33 Triệu

- Lựa chọn và cảm nhận âm nhạc phù hợp với nội dung video có sẵn.
- Hiểu và ứng dụng tốt các công cụ liên quan đến Al như ChatGPT, Mid Journey, Voice Al...
- Cắt ghép, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung theo kịch bản, sau đó đăng tải lên kênh You Tube.
- Hoàn thành các mục tiêu và định hướng phát triển kênh theo kế hoạch của Đội nhóm.
- Đóng góp ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ hoàn thiện quytrình phát triển nội dung.

Với Mức Lương 9 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa như: Photoshop, Premiere Pro, After Effect...
- Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tik Tok...
- Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc và khả năng vượt qua thử thách.
- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
- Am hiểu và có cảm nhận tốt về âm nhạc là một lợi thế lớn.
- Đam mê đọc sách, cập nhật xu hướng, và yêu thích âm nhạc là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 9.000.000 - 33.000.000 VND/tháng, không giới hạn.
- Nhận doanh thu ngay cả sau khi nghĩ việc.
- Thưởng doanh thu theo tháng, quý và năm.
- Phụ cấp xăng xe, ăn trưa..., và ăn tối nêu làm thêm giờ.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của nhà nước.
- Cơ hội thăng tiến: Xét tăng lương 6 tháng/lần.
- Nâng cấp vị trí ngay trong 3 tháng đầu nếu chứng minh được năng lực.
- Làm việc cùng ekip chuyên nghiệp, từng giữ vị trí Top BXH You Tube nhiều lần.
- Tham gia các khóa đào tạo, phát triển bản thân từ đội nhóm và công ty
- Đóng bảo hiểm theo thâm niên làm việc.
- Tham gia du lịch, nghỉ dưỡng, liên hoan hàng quý và hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA

CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn L3.11(TT2), dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano Vid - số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

