Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 33 Triệu

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 33 Triệu

- Lựa chọn và cảm nhận âm nhạc phù hợp với nội dung video có sẵn.

- Hiểu và ứng dụng tốt các công cụ liên quan đến Al như ChatGPT, Mid Journey, Voice Al...

- Cắt ghép, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung theo kịch bản, sau đó đăng tải lên kênh You Tube.

- Hoàn thành các mục tiêu và định hướng phát triển kênh theo kế hoạch của Đội nhóm.

- Đóng góp ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ hoàn thiện quytrình phát triển nội dung.

Với Mức Lương 9 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa như: Photoshop, Premiere Pro, After Effect...

- Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tik Tok...

- Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc và khả năng vượt qua thử thách.

- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

- Am hiểu và có cảm nhận tốt về âm nhạc là một lợi thế lớn.

- Đam mê đọc sách, cập nhật xu hướng, và yêu thích âm nhạc là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 9.000.000 - 33.000.000 VND/tháng, không giới hạn.

- Nhận doanh thu ngay cả sau khi nghĩ việc.

- Thưởng doanh thu theo tháng, quý và năm.

- Phụ cấp xăng xe, ăn trưa..., và ăn tối nêu làm thêm giờ.

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của nhà nước.

- Cơ hội thăng tiến: Xét tăng lương 6 tháng/lần.

- Nâng cấp vị trí ngay trong 3 tháng đầu nếu chứng minh được năng lực.

- Làm việc cùng ekip chuyên nghiệp, từng giữ vị trí Top BXH You Tube nhiều lần.

- Tham gia các khóa đào tạo, phát triển bản thân từ đội nhóm và công ty

- Đóng bảo hiểm theo thâm niên làm việc.

- Tham gia du lịch, nghỉ dưỡng, liên hoan hàng quý và hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LATIDO MEDIA

