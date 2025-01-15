Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Là người trực tiếp chịu trách nhiệm dựng (hoặc quay, chụp khi cần) các video trên các kênh social Tiktok,YouTube,FB,IG... nhắm tới độ hoàn chỉnh tối ưu.
Công việc hàng ngày
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của khách hàng.
Có kĩ năng quay, chụp video/photos.
Giao tiếp giữa đội nhóm nội bộ và với khách hàng hàng ngày qua nhiều tổ hợp hình thức khác nhau.
Review & Report hàng ngày với Founders.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
BIẾT TIẾNG ANH LÀ 1 LỢI THẾ LỚN.
Biết sử dụng hay tối thiểu ham muốn cập nhật các công cụ AI để luôn tiếp tục hiệu quả hóa quy trình làm việc hàng ngày.
Có kinh nghiệm 1-2 năm Edit Video ngắn (dạng TikTok).
Hiểu rõ ngành & nắm bắt được các xu hướng thị trường mới nhất.
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim/ảnh bao gồm Premiere Pro, After Effects ,hoặcFinal Cut, Davinci Reéolve, CapCut Pro.
Khả năng làm việc độc lập&làm việc nhóm, phối hợp cùng các team vận hành khác.
Yêu cầu tác phong
Năng động, chủ động
Trong môi trường startup không có khái niệm chờ.Chờ là chết. Nhưng chiến thắng thì hết đỗi vinh quang.
Khả năng take notes xuất sắc, không bị quên hay sót yêu cầu của khách hàng và quản lý.
Sử dụng hàng ngày các công cụ project management như:Google Drive, Notion, Discord, Asana, v/v(có hướng dẫn nếu chưa biết)
Luôn hoàn thành deadlines.
Là người có trách nhiệm trong công việc và tự hào về sản phẩm do mình tạo ra.
Luôn cầu tiến. Hay còn được gọi là tinh thần vượt ngưỡng.
Tốc độ.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG Thì Được Hưởng Những Gì
(Nếu ứng viên tự tin mình xứng đáng vượt khung mức thu nhập này và có thể chứng minh, xin hãy cứ apply và nêu rõ trong email)
Sau đó, tùy thuộc năng lực và đóng góp thực tế sẽ có điều chỉnh thích đáng — gần như không giới hạn.
Review lương 6 tháng/lần.
Cơ hội vươn lên vị trí quản lý team editing hùng hậu trong tương lai, khi 100Bold vươn mình phát triển mạnh mẽ.
Hỗ trợ đào tạo và định hướng công việc phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân là thứ diễn ra hàng ngày trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
