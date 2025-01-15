Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Là người trực tiếp chịu trách nhiệm dựng (hoặc quay, chụp khi cần) các video trên các kênh social Tiktok,YouTube,FB,IG... nhắm tới độ hoàn chỉnh tối ưu.
dựng
quay, chụp
Tiktok
YouTube
FB
IG
Công việc hàng ngày
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của khách hàng.
Có kĩ năng quay, chụp video/photos.
Giao tiếp giữa đội nhóm nội bộ và với khách hàng hàng ngày qua nhiều tổ hợp hình thức khác nhau.
Giao tiếp
hàng ngày
Review & Report hàng ngày với Founders.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

BIẾT TIẾNG ANH LÀ 1 LỢI THẾ LỚN.
Biết sử dụng hay tối thiểu ham muốn cập nhật các công cụ AI để luôn tiếp tục hiệu quả hóa quy trình làm việc hàng ngày.
công cụ AI
hiệu quả hóa quy trình
Có kinh nghiệm 1-2 năm Edit Video ngắn (dạng TikTok).
1-2 năm
Hiểu rõ ngành & nắm bắt được các xu hướng thị trường mới nhất.
xu hướng thị trường
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim/ảnh bao gồm Premiere Pro, After Effects ,hoặcFinal Cut, Davinci Reéolve, CapCut Pro.
phần mềm dựng phim/ảnh
Premiere Pro, After Effects ,
Final Cut, Davinci Reéolve, CapCut Pro
Khả năng làm việc độc lập&làm việc nhóm, phối hợp cùng các team vận hành khác.
độc lập
làm việc nhóm
di chuyển
Yêu cầu tác phong
Năng động, chủ động
xoay xở
Trong môi trường startup không có khái niệm chờ.Chờ là chết. Nhưng chiến thắng thì hết đỗi vinh quang.
Chờ là chết
chi tiết
Khả năng take notes xuất sắc, không bị quên hay sót yêu cầu của khách hàng và quản lý.
take notes
Sử dụng hàng ngày các công cụ project management như:Google Drive, Notion, Discord, Asana, v/v(có hướng dẫn nếu chưa biết)
Google Drive, Notion, Discord, Asana, v/v
Luôn hoàn thành deadlines.
hoàn thành deadlines
Là người có trách nhiệm trong công việc và tự hào về sản phẩm do mình tạo ra.
có trách nhiệm
tự hào về sản phẩm
Luôn cầu tiến. Hay còn được gọi là tinh thần vượt ngưỡng.
cầu tiến
vượt ngưỡng
Tốc độ.
Tốc độ

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG Thì Được Hưởng Những Gì

(Nếu ứng viên tự tin mình xứng đáng vượt khung mức thu nhập này và có thể chứng minh, xin hãy cứ apply và nêu rõ trong email)
Sau đó, tùy thuộc năng lực và đóng góp thực tế sẽ có điều chỉnh thích đáng — gần như không giới hạn.
không giới hạn
Review lương 6 tháng/lần.
6 tháng/lần
Cơ hội vươn lên vị trí quản lý team editing hùng hậu trong tương lai, khi 100Bold vươn mình phát triển mạnh mẽ.
quản lý team editing
Hỗ trợ đào tạo và định hướng công việc phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân là thứ diễn ra hàng ngày trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15A, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

