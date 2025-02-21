Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập 2,700 - 3,500 USD

Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập 2,700 - 3,500 USD

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

Mức lương
2,700 - 3,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Ấp 6, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 2,700 - 3,500 USD

 Be responsible for developing and driving the Brand and Culture change strategy for the company, including employee engagement initiatives.
Chịu trách nhiệm phát triển và thúc đẩy chiến lược thay đổi Thương hiệu và Văn hóa cho công ty, bao gồm các sáng kiến nâng cao sự gắn kết của người lao động.
 Be responsible for the strategic growth of the company by ensuring that the overall competencies of the workforce are aligned with business needs and having a pipeline of talents for business continuity.
Chịu trách nhiệm cho sự phát triển chiến lược của công ty bằng cách đảm bảo rằng năng lực tổng thể của lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu kinh doanh và xây dựng đội ngũ nhân tài kế thừa để đảm bảo sự liên tục trong kinh doanh.
 Be accountable for the overall learning and development (L&D) framework and initiatives to support employee development and enhance working performance.
 Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động học tập và phát triển (L&D) để hỗ trợ sự phát triển của người lao động và nâng cao hiệu suất làm việc.
 Be the overall person-in-charge of BIRO office.
Là người chịu trách nhiệm chung cho văn phòng BIRO.

Với Mức Lương 2,700 - 3,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

