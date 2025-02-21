Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập 2,700 - 3,500 USD

 Be responsible for developing and driving the Brand and Culture change strategy for the company, including employee engagement initiatives.

Chịu trách nhiệm phát triển và thúc đẩy chiến lược thay đổi Thương hiệu và Văn hóa cho công ty, bao gồm các sáng kiến nâng cao sự gắn kết của người lao động.

 Be responsible for the strategic growth of the company by ensuring that the overall competencies of the workforce are aligned with business needs and having a pipeline of talents for business continuity.

Chịu trách nhiệm cho sự phát triển chiến lược của công ty bằng cách đảm bảo rằng năng lực tổng thể của lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu kinh doanh và xây dựng đội ngũ nhân tài kế thừa để đảm bảo sự liên tục trong kinh doanh.

 Be accountable for the overall learning and development (L&D) framework and initiatives to support employee development and enhance working performance.

 Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động học tập và phát triển (L&D) để hỗ trợ sự phát triển của người lao động và nâng cao hiệu suất làm việc.

 Be the overall person-in-charge of BIRO office.

Là người chịu trách nhiệm chung cho văn phòng BIRO.