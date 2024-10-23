Tuyển Product Marketing Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Marketing Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn ROX (ROX Group)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Tập đoàn ROX (ROX Group)

Product Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ với GĐ MKT Doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch và trách nhiệm triển khai các hoạt động Marketing cho khách hàng mục tiêu theo KPI được giao, đảm bảo mang lại hiệu quả về tài chính và thu thuần cho NHCD.
2. Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm: Hiểu hành vi, nhu cầu của khách hàng để đưa ra đề xuất ý tưởng sản phẩm đồng thời thực hiện khảo sát thị trường và khách hàng đánh giá khả thi của ý tưởng sản phẩm mới từ đó đóng gói và ban hành sản phẩm.
3. Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động truyền thông, marketing và ra mắt sản phẩm cho nhóm khách hàng doanh nghiệp mục tiêu nhằm thu hút khách hàng mới giao dịch tại ngân hàng.
4. Am hiểu khách hàng hiện hữu đưa ra kế hoạch và thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng hiện hữu như quà tặng, sự kiện, các chương trình tăng SOW nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu, tăng khả năng bán thêm, bán chéo với khách hàng, gia tăng thu thuần và hiệu quả tài chính trên mỗi khách hàng.
5. Chủ động phân tích số liệu nội bộ và thị trường, nhận diện cơ hội bán chéo, bán thêm nhằm tăng product holding cho trên mỗi khách hàng, tăng giá trị thu thuần đóng góp trên mỗi khách hàng active.
6. Làm việc chặt chẽ với các Phòng ban nội bộ Khối Marketing - Truyền thông để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động Marketing theo kế hoạch: Phòng Thiết kế - Sáng tạo, Phòng Nghiên cứu thị trường, Digital Marketing, PR, các team MKT sản phẩm ngân hàng bán lẻ, MKT mạng lưới
7. Làm việc chặt chẽ với các phòng ban nội bộ MSB, các NHCD và tập đoàn: Các phân khúc khách hàng, đội ngũ bán hàng, Kế toán, Văn phòng, Pháp chế, Vận hành và Ban Thẩm định để triển khai hiệu quả các hoạt động marketing
8. Chịu trách nhiệm phối hợp với các Ngân hàng chuyên doanh trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm gia tăng nhận biết thương hiệu Ngân hàng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp và hỗ trợ tiếp cận giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới các khách hàng tiềm năng
9. Thực hiện các chiến dịch thúc đẩy bán nội bộ, các chương trình thi đua phối hợp với các NHCD
10. Đưa ra hướng dẫn bán hàng, trang bị ấn phẩm và công cụ bán hàng cho đội ngũ bán hàng của NHCD nhằm mục tiêu tăng chất lượng bán và tăng tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng thành công
11. Kiểm soát & báo cáo chi phí thực hiện các hoạt động truyền thông marketing và kết quả kinh doanh sau mỗi chương trình, chiến dịch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/MKT
- Ngoại ngữ: Sử dụng tốt Tiếng Anh: đọc, viết, nghe, nói
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint
2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: 3 năm kinh nghiệm MKT &TT
3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về hành vi và nhu cầu KHDN
- Kiến thức chuyên môn:
Hiểu rõ về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp, từ đó tiếp cận tiếp thị và truyền thông phù hợp cả về nội dung và phương thức thực hiện Có kiến thức và nắm vững kỹ năng marketing và truyền thông để thực hiện các hoạt động tiếp thị khách hàng doanh nghiệp phù hợp Có khả năng copy write cho các tài liệu tiếp thị sản phẩm với khách hàng doanh nghiệp Biết cách tiếp cận và thu thập các thông tin thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh để lên kế hoạch MKT tối ưu tới khách hàng"
Hiểu rõ về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp, từ đó tiếp cận tiếp thị và truyền thông phù hợp cả về nội dung và phương thức thực hiện
Có kiến thức và nắm vững kỹ năng marketing và truyền thông để thực hiện các hoạt động tiếp thị khách hàng doanh nghiệp phù hợp
Có khả năng copy write cho các tài liệu tiếp thị sản phẩm với khách hàng doanh nghiệp
Biết cách tiếp cận và thu thập các thông tin thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh để lên kế hoạch MKT tối ưu tới khách hàng"
4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/thái độ:
Tinh thần trách nhiệm Tuân thủ quy định.
Tinh thần trách nhiệm
Tuân thủ quy định.
- Năng lực cốt lõi chung:
Triển khai xuất sắc/Khả năng làm việc hướng tới kết quả Khả năng giao tiếp & truyền thông Khả năng sáng tạo & liên tục cải thiện Khả năng làm việc theo nhóm và tổ chức Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi Khả năng tư duy Logic Khả năng đàm phán, Khả năng xây dựng mối quan hệ.
Triển khai xuất sắc/Khả năng làm việc hướng tới kết quả
Khả năng giao tiếp & truyền thông
Khả năng sáng tạo & liên tục cải thiện
Khả năng làm việc theo nhóm và tổ chức
Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
Khả năng tư duy Logic
Khả năng đàm phán,
Khả năng xây dựng mối quan hệ.
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác, Khả năng đánh giá vấn đề, Khả năng giải quyết vấn đề, Khả năng quản lý quá trình và triển khai công việc.
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức,
Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác,
Khả năng đánh giá vấn đề,
Khả năng giải quyết vấn đề,
Khả năng quản lý quá trình và triển khai công việc.
- Năng lực chuyên môn:
Kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách hàng, thị trường; Kỹ năng phân khúc KH và xác định thị trường mục tiêu; Kỹ năng xây dựng chiến lược MKT; Kỹ năng xây dựng chiến lược MKT, Kỹ năng xây dựng SP hoặc gói giải pháp cho KH, Kỹ năng quản trị thương hiệu, Kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông, Kỹ năng xây dựng định vị giá trị sản phẩm và truyền thông hiệu quả; Kỹ năng xây dựng, tổ chức và quản trị dự án MKT, Kỹ năng Digital MKT; Kỹ năng xây dựng concept và phát triển nội dung (Content MKT); Kỹ năng viết báo, phát triển nội dung và nắm bắt kỹ thuật truyền thông tạo cảm hứng; Kỹ năng thiết kế đồ họa; Kỹ năng định hướng và phát triển ý tưởng sáng tạo; Kỹ năng hỗ trợ thiết kế và sản xuất vật phẩm.
Kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách hàng, thị trường;
Kỹ năng phân khúc KH và xác định thị trường mục tiêu;
Kỹ năng xây dựng chiến lược MKT;
Kỹ năng xây dựng chiến lược MKT,
Kỹ năng xây dựng SP hoặc gói giải pháp cho KH,
Kỹ năng quản trị thương hiệu,
Kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông,
Kỹ năng xây dựng định vị giá trị sản phẩm và truyền thông hiệu quả;
Kỹ năng xây dựng, tổ chức và quản trị dự án MKT,
Kỹ năng Digital MKT; Kỹ năng xây dựng concept và phát triển nội dung (Content MKT);
Kỹ năng viết báo, phát triển nội dung và nắm bắt kỹ thuật truyền thông tạo cảm hứng;
Kỹ năng thiết kế đồ họa; Kỹ năng định hướng và phát triển ý tưởng sáng tạo;
Kỹ năng hỗ trợ thiết kế và sản xuất vật phẩm.
5. Các yêu cầu khác: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm marketing hoặc 1 năm kinh nghiệm marketing cho KHDN

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên ROX GROUP. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật ... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên ROX GROUP.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật ...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 26, ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-product-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job224878
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crowe Vietnam Co., Ltd
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Crowe Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Product Marketing Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Product Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crowe Vietnam Co., Ltd
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Crowe Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Product Marketing Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Product Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Product Marketing Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing True Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu True Platform
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ELSA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ELSA VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty CP Thời Trang 360
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH BigBic
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing Icetea Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu Icetea Labs
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ECO MOBILE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD IIG VIỆT NAM
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Befinancial làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Befinancial
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 800 USD Thygesen Textile Vietnam
550 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Carl Zeiss Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Carl Zeiss Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm