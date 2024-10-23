Tuyển Product Marketing Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ với GĐ MKT Doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch và trách nhiệm triển khai các hoạt động Marketing cho khách hàng mục tiêu theo KPI được giao, đảm bảo mang lại hiệu quả về tài chính và thu thuần cho NHCD.

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm: Hiểu hành vi, nhu cầu của khách hàng để đưa ra đề xuất ý tưởng sản phẩm đồng thời thực hiện khảo sát thị trường và khách hàng đánh giá khả thi của ý tưởng sản phẩm mới từ đó đóng gói và ban hành sản phẩm.

3. Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động truyền thông, marketing và ra mắt sản phẩm cho nhóm khách hàng doanh nghiệp mục tiêu nhằm thu hút khách hàng mới giao dịch tại ngân hàng.

4. Am hiểu khách hàng hiện hữu đưa ra kế hoạch và thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng hiện hữu như quà tặng, sự kiện, các chương trình tăng SOW nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu, tăng khả năng bán thêm, bán chéo với khách hàng, gia tăng thu thuần và hiệu quả tài chính trên mỗi khách hàng.

5. Chủ động phân tích số liệu nội bộ và thị trường, nhận diện cơ hội bán chéo, bán thêm nhằm tăng product holding cho trên mỗi khách hàng, tăng giá trị thu thuần đóng góp trên mỗi khách hàng active.

6. Làm việc chặt chẽ với các Phòng ban nội bộ Khối Marketing - Truyền thông để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động Marketing theo kế hoạch: Phòng Thiết kế - Sáng tạo, Phòng Nghiên cứu thị trường, Digital Marketing, PR, các team MKT sản phẩm ngân hàng bán lẻ, MKT mạng lưới

7. Làm việc chặt chẽ với các phòng ban nội bộ MSB, các NHCD và tập đoàn: Các phân khúc khách hàng, đội ngũ bán hàng, Kế toán, Văn phòng, Pháp chế, Vận hành và Ban Thẩm định để triển khai hiệu quả các hoạt động marketing

8. Chịu trách nhiệm phối hợp với các Ngân hàng chuyên doanh trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm gia tăng nhận biết thương hiệu Ngân hàng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp và hỗ trợ tiếp cận giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới các khách hàng tiềm năng

9. Thực hiện các chiến dịch thúc đẩy bán nội bộ, các chương trình thi đua phối hợp với các NHCD

10. Đưa ra hướng dẫn bán hàng, trang bị ấn phẩm và công cụ bán hàng cho đội ngũ bán hàng của NHCD nhằm mục tiêu tăng chất lượng bán và tăng tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng thành công

11. Kiểm soát & báo cáo chi phí thực hiện các hoạt động truyền thông marketing và kết quả kinh doanh sau mỗi chương trình, chiến dịch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/MKT

- Ngoại ngữ: Sử dụng tốt Tiếng Anh: đọc, viết, nghe, nói

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: 3 năm kinh nghiệm MKT &TT

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về hành vi và nhu cầu KHDN

- Kiến thức chuyên môn:

Hiểu rõ về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp, từ đó tiếp cận tiếp thị và truyền thông phù hợp cả về nội dung và phương thức thực hiện Có kiến thức và nắm vững kỹ năng marketing và truyền thông để thực hiện các hoạt động tiếp thị khách hàng doanh nghiệp phù hợp Có khả năng copy write cho các tài liệu tiếp thị sản phẩm với khách hàng doanh nghiệp Biết cách tiếp cận và thu thập các thông tin thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh để lên kế hoạch MKT tối ưu tới khách hàng"

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/thái độ:

Tinh thần trách nhiệm Tuân thủ quy định.

- Năng lực cốt lõi chung:

Triển khai xuất sắc/Khả năng làm việc hướng tới kết quả Khả năng giao tiếp & truyền thông Khả năng sáng tạo & liên tục cải thiện Khả năng làm việc theo nhóm và tổ chức Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi Khả năng tư duy Logic Khả năng đàm phán, Khả năng xây dựng mối quan hệ.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác, Khả năng đánh giá vấn đề, Khả năng giải quyết vấn đề, Khả năng quản lý quá trình và triển khai công việc.

- Năng lực chuyên môn:

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách hàng, thị trường; Kỹ năng phân khúc KH và xác định thị trường mục tiêu; Kỹ năng xây dựng chiến lược MKT; Kỹ năng xây dựng chiến lược MKT, Kỹ năng xây dựng SP hoặc gói giải pháp cho KH, Kỹ năng quản trị thương hiệu, Kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông, Kỹ năng xây dựng định vị giá trị sản phẩm và truyền thông hiệu quả; Kỹ năng xây dựng, tổ chức và quản trị dự án MKT, Kỹ năng Digital MKT; Kỹ năng xây dựng concept và phát triển nội dung (Content MKT); Kỹ năng viết báo, phát triển nội dung và nắm bắt kỹ thuật truyền thông tạo cảm hứng; Kỹ năng thiết kế đồ họa; Kỹ năng định hướng và phát triển ý tưởng sáng tạo; Kỹ năng hỗ trợ thiết kế và sản xuất vật phẩm.

5. Các yêu cầu khác: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm marketing hoặc 1 năm kinh nghiệm marketing cho KHDN

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên ROX GROUP. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật ... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

