Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

I. Mô tả công việc:

1. Đồng bộ hình ảnh cửa hàng theo quy chuẩn:

• Xây dựng và điều chỉnh quy chuẩn trưng bày Nệm và chăn ga phụ kiện tại cửa hàng

• Đảm bảo việc vận hành đồng bộ hình ảnh cửa hàng toàn quốc theo đúng quy chuẩn trưng bày

• Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh, mua hàng, xây dựng cơ bản, kiểm soát vận hành để đảm bảo hình ảnh cửa hàng như quy chuẩn đề ra

• Tham gia vào hoạt động khai trương mở mới đảm bảo hình ảnh cửa hàng mở mới theo đúng quy chuẩn

2. Hỗ trợ các hoạt động Trade Marketing:

• Tham gia vận hành các hoạt động Trade Marketing hàng tháng để thúc đẩy các chỉ số kinh doanh

• Hỗ trợ cửa hàng vận hành hiệu quả các hoạt động Trade Marketing

3. Xây dựng hệ thống báo cáo:

• Thực hiện báo cáo với quản lý trực tiếp và các phòng ban nội bộ về tiến độ công việc và các chỉ số kinh doanh liên quan đến trưng bày