Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Tây Hà, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Là người chịu trách nhiệm chính, lên kế hoạch và điều phối thực hiện chiến dịch Marketing đa kênh (Marketing mix) cho nhánh sản phẩm cụ thể của công ty.

Phối hợp với các team nội bộ Marketing và các team có liên quan để lên kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá điều chỉnh, nhằm đảm bảo thời hạn và mục tiêu đã đề ra.

Tìm kiếm và triển khai hợp tác với các đối tác/agency hỗ trợ.

Phân tích hiệu quả dựa trên số liệu, đề xuất các giải pháp cải thiện, tối ưu.

Báo cáo định kỳ và báo cáo chiến dịch cho Quản lý trực tiếp;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc chính thức trong lĩnh vực Marketing hoặc Quản lý dự án (PM, BA).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ, tài chính, sản phẩm và nội dung trên nền tảng số.

Am hiểu về các nhóm sản phẩm fintech trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm fintech đầu tư.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác hiệu quả với các bộ phận bên trong và bên ngoài công ty.

Kỹ năng tư duy logic, data-driven, có khả năng thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu.

Tinh thần máu lửa, cầu tiến, ham học hỏi, liên tục trau dồi kiến thức trong và ngoài chuyên môn chính.

Chủ động, trách nhiệm với công việc, tích cực hỗ trợ đồng đội và các team khác trong dự án.

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.

Thưởng cá nhân/team suất xắc hàng tháng/quý.

Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)

Cơ hội thăng tiến và phát triển dài hạn trong lĩnh vực của tương lai: Công nghệ - Tài chính

Review lương 6 tháng/lần

Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote)

Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, cầu lông thư viện đọc sách...

Các sự kiện nội bộ khác như: Đấu giải game nội bộ, giải thể thao,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

