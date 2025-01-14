Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Nội dung công việc

Tham gia xây dựng/phát triển 02 Domain/Dự án:\

• LOS / Hệ thống thẩm định và phê duyệt khoản vay

LOS / Hệ thống thẩm định và phê duyệt khoản vay

• Decision Engine - module thẩm định và ra quyết định tín dụng

Decision Engine - module thẩm định và ra quyết định tín dụng

1.1. Phân tích yêu cầu

• Làm việc trực tiếp với khách hàng (bên ngoài & nội bộ) để tiếp nhận yêu cầu và xác định phạm vi sản phẩm

• Thực hiện đánh giá và sắp xếp ưu tiên theo yêu cầu kinh doanh và yêu cầu hệ thống cho các danh mục yêu cầu nhận được theo từng giai đoạn Backlog

• Lập kế hoạch về nguồn lực và trực tiếp phân bổ nguồn lực (Dev, BA, Tester...) cho các giai đoạn của dự án

1.2. Quản lý phát triển sản phẩm

• Thiết lập mục tiêu và kế hoạch cho Squad team theo từng Sprint

• Hướng dẫn, đảm bảo các thành viên Squad team hiểu về yêu cầu và mục tiêu phát triển sản phẩm

• Là đầu mối tương tác với các Squad hoặc các đơn vị khác để đồng bộ các mục tiêu và công việc