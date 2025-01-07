Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 2 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm mới;

Tham gia đóng góp ý tưởng cùng đội ngũ để phát triển ứng dụng

Lên chiến lược marketing cho sản phẩm mình phụ trách theo từng giai đoạn nhằm mục tiêu tăng trưởng user in app

Phụ trách các kênh truyền thông: Facebook page, group, web, app, email,...

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing liên tục nhằm tối đa hoá số lượng người sử dụng và tương tác người dùng

Báo cáo, phân tích các performance của từng chiến dịch để tối ưu hiệu quả các chiến dịch;

Nắm bắt và am hiểu insight khách hàng của từng nhóm sản phẩm, để xây dựng marketing plan phù hợp nhất

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Điều kiện tiên quyết là chủ động, nhiệt huyết với công việc

Cầu tiến và mong muốn được học hỏi

Growth mindset chắc chắn sẽ là điểm cộng lớn

Có kiến thức Marketing căn bản và phân tích thị trường truyền thông

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên mạng xã hội; có khả năng tìm kiếm thông tin trên Internet

Yêu thích các thử thách trong môi trường startup trẻ trung, năng động.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

• Hợp đồng lao động, Chính sách bảo hiểm, Thuế,... đầy đủ theo quy định của pháp luật. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

• Làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo của công ty

• Luôn được lắng nghe và sẵn sàng cho phép bạn thử sai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin